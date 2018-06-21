HT Egeli'de yer alan habere göre, seçim sürecinde son haftaya girildiğini, İzmir’in hangi ilçesine gitseler İYİ’ler gelince yüzlerin gülümsediğini söyleyen İYİ Partili Yıldırım Ulupınar, Selçuk ilçesinde bir dizi ziyarette bulundu. Ulupınar, 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne az bir süre kala İzmir’den başarılı bir sonuç beklediklerini yineledi.

YÜZÜNÜZÜ GÜNEŞE DÖNÜN

Ulupınar, “İnşallah 24 Haziran’da ülkemiz için en iyi sonuç çıkar. Umarım aziz Türk milleti doğru tercihte bulunur ve ülkemiz için, yarınlarımız için en iyisine karar verir. Karanlık bir varlık durumu değil, ışığın olmayışıdır. O yüzden yüzünü güneşe dön İzmir, yüzünü güneşe dön Türkiye diyoruz” şeklinde konuştu.