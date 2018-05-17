Bir otel arama sitesinden Vietnam'da kendine bir otel ayarlayan İngiliz vatandaşı Jenny Kershaw, tatile gittiği zaman büyük bir şokla karşılaştı. Çünkü Kershaw'ın internetten tuttuğu otelin havuzu gerçekte küvete benziyordu!

Genç kadın, otelin fotoğraflarını sosyal medyada paylaştıktan sonra olay kısa sürede yayıldı.

Otel arama sitesi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Kershaw'ın mağduriyetinin en kısa sürede giderileceğini ve ekibinin bu konu üzerinde çalıştığnı aktardı.

Olay üzerine sosyal medya kullanıcıları İngiliz kadının maduriyeti hakkında onlarca paylaşımda bulundu.

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