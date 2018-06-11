KOÇ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Kendi parasal işlerinizin detaylarıyla haftanızı başlatabilirsiniz sevgili Koç ve yükselen Koçlar . Bayram öncesi yakın çevrenizle beraber hızlandıracağınız işlerinizde kendi gücünüzü istediğiniz gibi ortaya koymakta zorlanabilirsiniz. Size yansıtılan destekleri fark etmelisiniz.
Salı günü Merkür Yengeç burcuna geçiyor. Merkür 2 hafta boyunca ev ve aile evinizde hareket etmeye başlıyor. Evinizle ilgili konularda çözümsel yaklaşımınız, aile büyüklerinizle olan iletişiminizde öne geçecek.Yine eve dair, emlak alım, satım veya kiralama, yer değiştirme gibi işlerinizi yapabilirsiniz.
Çarşamba günü itibarıyla aşk hayatınız hareketleniyor. Venüs aşkta , çocuklarınızla veya yaratıcılıkla ilgili konularda ilişkilerinizi düzelterek, güzelleştirecek. Ancak Venüs Aslan burcunda gösterişli ve tutkulu duygularınızı ortaya çıkartacağından, sevdiğiniz insanın yaklaşımlarını kolay kolay beğenmeyebilirsiniz. Sizi sevdiğine ikna etmesi zor olabilir. Bir yandan da önemli organizasyonlar, partiler devreye girebilir. Çocuğunuza olan yaklaşımınız sıcak ve içten olabilir.
Çarşamba günü gece saatlerinde gerçekleşen Yeniay’la beraber iletişimsel işlerinizde önemli adımlar atabilir, satış, reklam, pazarlama, network, yayıncılık işlerinizde hızlı gelişmeler altında olabilirsiniz. Önünüzdeki dönemi bayram sonrası iyi değerlendirin.
Bayramın birinci gününde harcamalarınız üzerinizde gerginlik yaratabilir. Sevdiğiniz insanla, varsa çocuğunuzla anlaşmanız kolay olmayabilir. Olaylara karşı daha sakin tepkiler sizi olası sorunlardan koruyabilir.
Cumartesi günü aile ortamlarınızda bazı konuşmalarınızın desteklenmediğini görebilir, negatif ve olumsuz bakış açısıyla hareket edebilirsiniz.
BOĞA BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Haftaya etkin, hareketli ve kendi isteklerinize odaklanarak giriş yapacaksınız sevgili Boğa ve yükselen Boğalar. Maddi konularda önemli adımlar bayram öncesi tamamlanmayı bekliyor. Diğer yandan üzerinizde hissettiğiniz güçle istediğiniz sonuçları maddi yönden elde etmekte zorlanabilirsiniz.
Salı günü ilgi alanlarımızı ve iletişimimizin şeklini belirleyen Merkür Yengeç burcuna geçiyor. Pazarlama, satış, reklam, yayıncılık, teknoloji, öğrenim ve iletişim alanlarınızda sezgilerinize yönelik olarak hareket edeceksiniz. Bu dönem, yakın çevrenizle, akraba, kardeşleriniz veya komşularınızla iletişiminizde hassas ve alıngan davranmaya müsait olabilirsiniz.
Çarşamba günü itibarıyla ailevi konular, yuvanızla ilgili konulara odaklanacaksınız, kendinizi evinizde mutlu hissedeceksiniz. Ev bağlantılarınız kuvvetleniyor. Evle ilgili konularda tadilat, tamirat, boya-badana işleri, dekorasyon işlerine girişmek için de uygun bir süreç olacak.
Yine çarşamba günü gece saatlerinde gerçekleşen Yeniay’la birlikte maddi konularda önemli adımlar atılabilir. Ticari girişimleriniz, yatırımlarınız, para kazançlarınız alanında yeni adımlar için destekleneceksiniz. Önünüzdeki 15 günlük dönemi bu alanlarda yeniliklerle iyi değerlendirin.
Bayramın ilk gününde aile ilişkilerinizde sabırsız ve isyankar etkilere dikkat edin, bazı ilişkilerinizde bozulmalar oluşabilir. Kafanıza göre davranmamaya çalışmalısınız.
Cumartesi günü yakın çevrenizle olan iletişiminizde bazı olumsuzluklar yüzünden hayata karamsar ve sıkıcı yaklaşabilirsiniz. Maddi konular sizi kolay aşağıya çekebilir.
İKİZLER BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Kişisel girişimleriniz hayatınızı daha da hızlandırırken, bu hafta başı olaylara hızla adapte olamayabilirsiniz sevgili İkizler ve yükselen İkizler. Derin duygularınız ve hisleriniz önemli olaylarda size yol göstermeli ama bu birkaç gün bu gücü ortaya koymakta zorlanabilirsiniz.
Salı günü Merkür Yengeç burcuna geçiyor. Merkür, para ve sahip olduğunuz değerler alanınızda ilerlemeye başlıyor. Maddi konularda zorlandığınız konular üzerine kafa patlatabilir veya becerilerinizi duygusal bir şekilde ortaya koyabilirsiniz.
Çarşamba günü itibarıyla yakın çevre, akraba ve kardeşlerinizin hayatına daha fazla önem vereceksiniz. Onlarla olan bağlantılarınızı, ilişkilerinizi daha da kuvvetlendireceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Yazmaktan, kendinizi ifade etmekten keyif alabilirsiniz. Organizasyona ve kısa vadeli planlara yönelik kontrol gücünüz artabilir.
Yine bu çarşamba gece saatlerinde oluşan Yeniay kişisel girişimlerinizi destekleyen bir Yeniay. Önemli adımlarınızı bu tarih ve sonrasında başlatabilirsiniz. Bu Yeniay sizin için önemli, önünüzdeki 1 yılın atılımlarını alacağınız kararları uygulamaya koyarak başlatabilirsiniz. Yenilikler, farklı bakış açısı, değişik atılımlar 15 gün boyunca sizi destekleyecek.
Bayramın ilk günü yakın çevrenizle olan ilişkilerinizde bozulmalar oluşabilir. Sabırsız ve inatçı davranabilir, bazı ilişkilerinizi yaklaşımlarınızla zedeleyebilirsiniz.
Cumartesi günü, parasal harcamalarınıza dikkat edin. Parasal sorumluluklarınız size ağır gelebilir, bunun sonucunda karamsar ve negatif yaklaşımlar sergileyebilirsiniz.
YENGEÇ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Sosyal çevreniz ve arkadaşlarınızla beraber yapacağınız programlar önem kazanırken, bu hafta özel ilişkilerinizde istediğiniz sonuçları almakta zorlanabilirsiniz sevgili Yengeç ve yükselen Yengeçler. Bu zorlanma önemli işlerle uğraşmak istemeyişinizden kaynaklı olabilir. Biraz rahatlamaya ihtiyacınız var.
Salı günü Merkür sizin burcunuza geçiyor. 2 hafta boyunca önemli görüşme ve konuşmalar, anlaşmalar gündeme gelebilir. İfadeniz rahatlayacağından, artık plan ve projelerinizi dillendirebilir ve bu konularda harekete rahatlıkla geçebilirsiniz.
Çarşamba günü itibarıyla parasal konularda olumlu etkiler devreye giriyor. Keyfi harcamalarınız bir müddet boyunca gündemde olacak. Para kazancınız artabilir, parasal konularda iyi ilişkiler içine girebilirsiniz. Daha önceden belirlediğiniz veya kafanızda yeni oluşturduğunuz konuları halletmek önem kazanıyor.
Yine çarşamba gece saatlerinde oluşan Yeniay, geri plandan yürüttüğünüz işleriniz için karşınıza seçenekler getirebilir yalnız bu Yeniay da diğer burçların aksine harekete geçmemeli, planlarınıza yoğunlaşmalısınız. Kötü alışkanlıklarınızdan kurtulmak için bu yeniayı kullanın.
Bayramın birinci günü parasal konularda kolay tepki vermeye açık olabilirsiniz. Ağzınızın tadı kolay bozulabilir. Kendinizi sosyal ortamlarda gergin ortamlardan uzak tutun.
Cumartesi günü özel ilişkilerinizde düşünceleriniz biraz olumsuz olabilir. Bazı düşüncelerinizin, konuşmalarınızın desteklenmediğini görebilirsiniz. Olumsuzluklardan uzak durun.
ASLAN BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Bayram öncesi önemli yapılması gereken işlerinize kanalize olarak haftanız başlıyor sevgili Aslan ve yükselen Aslanlar. Sosyalliğinizin arttığı bu dönemde günlük işlerinizde istediğiniz sonuçları almak kolay olmayabilir. Kendi gücünüzü ortaya koymakta zorlanabilirsiniz.
Salı günü Merkür, kadersel alanınızda hareket etmeye başlıyor. Önemli planlarınız varsa bu 2 hafta boyunca harekete geçmemelisiniz. Geçmişi anmak bu dönem hızlanabilir. Arkanızdan konuşan insanların varlığında artışlar görülebilir. Bu birazda dikkatsiz hareket etmekten kaynaklanıyor olacak.
Çarşamba günü itibarıyla kendinizi iyi hissedeceksiniz. İlişkileriniz önem kazandığı için kendinizi başkalarına ifade etme, başkalarıyla sosyalleşme arzunuz da artabilir.
Kendinize olan güveninizle, dış görüntünüzde ve giyim tarzınızda size moral verecek değişiklikler yapmak da önem kazanacak. Kendinize yeni bir imaj verebilir, saçlarınızı değiştirebilirsiniz ya da estetik birtakım uygulamalar içinde de daha fazla güzelleşmek arzusuyla hareket edebilirsiniz.
Yine çarşamba gece saatlerinde oluşan Yeniay, gelecek planlarınızı, ideallerinizi, kurduğunuz hayalleri gerçekleştireceğiniz bir yeniay olacak. İş hayatınızdaki önemli değişimleri artık içinize sindirecek ve hayatın dinamiklerini rahat algılayacaksınız.
Bayramın birinci günü, göz önünde olacağınız ortamlarda, toplum içinde kolay tepki vermeye açık olabilirsiniz. Kolay sıkılacak, tavırlarınızla kolay tepki vermeye yatkın olacaksınız.
Cumartesi günü alacağınız bazı haberler sizi aşağıya çekebilir. Düşüncelerinizde keskin ve fazla net olabilir, bazı iletişim sorunlarını hayatınıza taşıyabilirsiniz. Biraz iletişiminizde sakin olmaya çalışın.
BAŞAK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Bu hafta seyahatleriniz, önemli işlerinizin detaylarını birkaç gün içinde tamamlamaya bakmalısınız sevgili Başak ve yükselen Başaklar. Özel hayatınızda sevdiğiniz kişiden görmek istediğiniz desteği bu hafta başında görmekte zorlanabilirsiniz. Kendi gücünüze inanın ve yolunuzu çizin.
Salı günü Merkür Yengeç burcuna geçiyor. Merkür 2 hafta boyunca sizin sosyal çevre ve arkadaşlık evinizde ilerlemeye başlıyor. Organizasyona yönelik işlerinizde, sosyal ortamlarda ve davetlerde, grupsal çalışmalarda hassas, sezgisel ve korumacı taraflarınız ortaya çıkabilir. Ayrıca arkadaşlarınızla paylaşımlarınız artabilir.
Çarşamba günü itibarıyla gerek ikili ilişkilerinizde, gerek sosyal ilişkilerinizde geri planda durmak önem kazanabilir. Aşk ilişkilerinizde kendinizi kurban etmeye ya da sorunların yüzeye çıkmasına dikkat edin. Seyahatle ilgili konularda da karar verememekten kaynaklı olarak işleriniz ve hazırlıklarınız yavaşlayabilir.
Yine çarşamba gece saatlerinde oluşan Yeniay’la birlikte kariyerinizde önemli açılımlar, önemli başlangıçlar yapabilirsiniz. Ya da yeni bir projenin adımları bu döngüde atılabilir. Unutmayın Yeniay zamanı atacağımız adımları kalıcı sonuçlara taşıyabiliriz. Bayram sonrası adımlarınızı hızlandırın.
Bayramın ilk günü, seyahat halindeyseniz, tatildeyseniz sıkılganlıklarınız ve tepkileriniz yüksek olabilir. Diğer insanlarla olan ilişkilerinize dikkat edin. Tansiyonlu durumları çok fazla körüklememelisiniz.
Cumartesi günü sosyal çevre ilişkilerinizde karamsar düşüncelerden uzak durun. Arkadaş ortamlarınızda fikirlerinizde yalnız olduğunuzu düşünebilirsiniz.
TERAZİ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Haftaya ortak parasal ödemeleriniz, banka işlemleriniz veya bu alandaki tamamlanması gereken konularla başlayacaksınız sevgili Terazi ve yükselen Teraziler. Ailenizdeki güçlü insanlardan geleceğinize yönelik adımlarınızda destek görmek kolay olmayabilir, kendi gücünüzü yapılandırmalısınız.
Salı günü Merkür Yengeç burcuna geçiyor. Kariyer evinizde ilerlemeye başlayan Merkür, bu alanda konuşma ve görüşmelerinizi hızlandıracak. İş alanınızda sezgisel ve korumacı tavırlarla ilerleyecek, alınganlıklar yapmaya müsait olacaksınız. Patronlarınız veya üstlerinizle konuşmalarınızı arttırabileceğiniz bir dönem olacak.
Çarşamba günü itibarıyla sosyal çevrenizde arkadaşlarınızla olan paylaşımlarınız artıyor. Gireceğiniz yerlerde, bulunacağınız davetlerde, aktivitelerde, organizasyonlarda gözler üzerinize dönecek. Sevdiğiniz arkadaşlarınızla bir arada olmak size mutluluk verecek.
Yine çarşamba günü gece saatlerinde oluşan Yeniay, girişimleriniz, adımlarınızı destekliyor. Hukuki alanda, yayıncılıkta, ticari oluşumlarda, yabancılarla yapılacak olan işlerde, medya sektöründe, eğitim kollarında önemli adımlarınız için destekleneceksiniz. Yeni fikirlerinizle beraber iş yaptığınız insanları etkileyebilir, ortak kazançlarınıza odaklanabilirsiniz.
Bayramın birinci günü, sosyal çevre ortamlarınızda harcamalarınız yüksek olabilir. Gireceğiniz ortamlarda sıkılganlıklarınızı kontrol etmeli, parasal konuların moralinizi aşağıya çekmesine izin vermemelisiniz.
Cumartesi günü fikirlerinizi ortaya koyarken bazı olumsuzluklar oluşabilir. Bu durum sizi karamsar kılabilir ama uzaklardan alacağınız haberlerin modunuzu etkilemesine izin vermemelisiniz.
AKREP BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Özel ilişkileriniz veya ortaklaşa atılacak her tür adım için bu hafta sizi destekleyecek sevgili Akrep ve yükselen Akrepler. Ortak parasal işlerinizde çözüme ihtiyacınız var ama bu ihtiyacı yakın çevrenizdeki insanlarla olan ilişkilerinizi düzenleyerek elde edebilirsiniz.
Salı günü Merkür Yengeç burcuna geçiyor. Medya, yabancı ortaklı işler, seyahat, eğitim, ticaret, hukuk alanlarınızda ilerlemeye başlayan Merkür, 2 hafta boyunca bu alanlarınızda iletişiminizi hızlandıracak. Önemli iş görüşmeleri gündeme gelebilir. Uzaklarda bulunan akrabalarınızdan veya dostlarınızdan haber alabilirsiniz.
Çarşamba gününden sonra kariyer ve iş hayatınızda ilişkilerinizi kullanabilirsiniz. Bu ilişkiler size fayda sağlayacak. Bir yandan ücretinizi yükseltmek, prim ve zam almak istiyorsanız bütün bunları üstlerinizle konuşabilirsiniz. Kendinizi toplum önünde göstermek önem kazanıyor.
Çarşamba gece saatlerinde gerçekleşecek yeniay parasal girişimleriniz ve kararlarınızı uygulatabilir. Bir borcun altına girmek, aracı bir kurumla çalışmak, vergi, sigorta işlerinizin, banka işlemlerinizin üzerine düşmek ve bu alanlardaki kararlarınızı uygulamak için harika bir dönem başlıyor. Bayram sonrası işlerinizde harekete geçebilirsiniz.
Bayramınızın birinci günü kuracağınız ilişkiler partnerinizle aranızı gerginleştirebilir. Göz önünde olacağınız ortamlarda, aile meclislerinde tepkilerinize ve konuşmalarınıza dikkat etmelisiniz.
Cumartesi günü, geleceğinize yönelik konuşmalarınızda, iletişiminizde bazı sorunlar oluşabilir. Sorumluluklarınızın sizi bunaltmasına izin vermeyin.
YAY BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Günlük hayatınızın koşturmaları, işlerinizle ilgili konular bu pazartesi öne çıkabilir sevgili Yay ve yükselen Yaylar. Özel hayatınızda ve ikili ilişkilerinizde kendi gücünüzü ortaya koyamayabilirsiniz. Çözümcü yaklaşımlarla istediklerinizi kolayca elde edeceksiniz.
Salı günü Merkür’ün para alanınıza geçmesiyle beraber 2 hafta boyunca ortaklaşa giderleriniz, harcamalarınız, banka işlemleriniz, vergi, kredi, faiz, nafaka, miras alanlarınızda becerilerinizi ve uğraşılarınızı arttırabilirsiniz. Bu alanlarda konuşma ve görüşmeleriniz hızlanacak. Sezgisel yolla bu alanlarda rahat sonuçlar alabilirsiniz.
Çarşamba günü itibarıyla dış seyahatler yapmak isteyeceksiniz. Yabancı ortaklaşa girilecek işlerden, eğitimle ilgili konulardan olumlu etkileniyorsunuz. Uzun yolculuklardan, öğrenmekten keyif alacağınız bir dönemde olacaksınız. Yabancılarla yapılacak işler, yayıncılıkla ilgili konular, yasal konulardan yana da şansınız yüksek akacak.
Yine çarşamba gece saatlerinde oluşan Yeniay özel hayatınızda önemli kararları hayatınıza taşıyacak. İlişkinizle, ortaklı işlerinizle, taşınmayla ilgili kararlarınızı önünüzdeki 15 gün içinde rahatlıkla uygulayabilirsiniz. İş alanlarınızdaki değişimleri parasal olarak hayatınıza alacak ve özel hayatınızda sıkıntılarınıza bu Yeniay son vereceksiniz.
Bayramın birinci günü tatilde, bulunacağınız yerlerde farklı ve değişik davranma isteğinize karşı dikkatli olun. İlişkilerinizde var olan tansiyonlu durumlar ortaya çıkabilir.
Cumartesi günü ortak parasal harcamalarınıza bir çözüm bulmak isterken, harcamalarınız veya eldeki hesabın gerçeklerle tutmaması sizi aşağıya çekebilir, olumsuzluklardan uzak durun.
OĞLAK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Kendi gücünüzü, yapabileceklerinizi günlük iş hayatınıza aktarmanızda bu hafta güçlükler yaşayabilirsiniz sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar. Bu durumu ortaya çıkaracak olaylarla karşılaşmanız mümkün. Hobilerinize, eğlenceli olaylara kendinizi kaptırın, sorunları geriye atın.
Salı günü Merkür ilişkiler alanınıza geçiyor. Merkür’ün bu alanlarınızda dolaşmasıyla beraber 2 hafta boyunca özel hayatınız veya ortaklı işler alanınızda becerilerinizi ve düşüncelerinizi ortaya koyabilirsiniz. Danışmanlık almak istediğiniz konular varsa veya başkalarının deneyimlerinden yararlanmak istiyorsanız olumlu bir iki hafta içine giriş yapacaksınız.
Çarşamba günü itibarıyla ortaklaşa parasal konular ön plana çıkıyor. Harcamalarınız, yatırımlarınız, alışverişler, kredi ve borç alışverişleri gibi konularda yaşadığınız sıkıntı ve problemler varsa bunları doğru üslupla halledebileceksiniz.
Yine çarşamba gece saatlerinde oluşan Yeniay iş, hizmet alanlarınızda, sağlık konularında kararlarınızı hızlandıracak. Yeni bir işe başlamak, iş değiştirmek, başvuruda bulunmak, eleman almak için bu Yeniay'ı kullanın. Sağlığınızla ilgili verilecek önemli konuları hareketlendirebilirsiniz.
Bayramın birinci ve ikinci günü ilişkinizde var olan stresli konular bu günlerde hortlayabilir. Birbirinizi anlamakta ve sevginizi göstermekte zorlanabilirsiniz. Sıkılganlıklarınızı kontrol etmeye çalışın.
KOVA BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Kendi iç dünyanıza, ailevi konulara dönük olarak başlayan haftanızda özel hayatınızdaki insanlardan gereken desteği almak isteyebilirsiniz sevgili Kova ve yükselen Kovalar. İşle ilgili konularda kafanızda bir sürü plan olabilir ama nereden başlayacağınızı bir türlü kestiremeyebilirsiniz.
Salı günü Merkür Yengeç burcuna geçiyor. Merkür, iki hafta boyunca iş ve hizmet alanlarınızda konuşma ve görüşmelerinizi hızlandıracak. Aynı zamanda burası sağlık eviniz olduğundan, sağlığınızı gözden geçirmek ve kontrollerinizi yaptırmak için uygun bir 15 gün içinde olacaksınız. Mide ve göğüs sorunlarınız ortaya çıkabilir.
Çarşamba günü itibarıyla artık özel hayatınıza odaklanıyorsunuz. Ortaklaşa girişimleriniz açısından uygun bir dönem. Eşiniz ve ortağınızla ilişkiniz güçlenecek. Tartışmalı olduğunuz kişilerle hatta düşmanlarınızla bile ilişkilerinizi düzeltme şansınız yüksek olacak.
Çarşamba gece saatlerinde oluşan Yeniay aşk hayatınız, varsa çocuğunuzla ilgili kararları hızlandırabilir. Sanatsal veya yaratıcılığa dayalı işlerinizde önemli kararlar, spora başlamak için alacağınız kararlar uzun soluklu olabilir. Ev ve aile hayatınızda da bu Yeniay yeniliklerden hoşlanacaksınız.
Bayramın birinci günü aile hayatınızda, ilişkilerinizde dikkatli olmanız gerekebilir. Koparıcı durumlarla çabuk gaza gelebilir, tepkilerinizi sevdiğiniz insana veya aile bireylerinize yansıtabilirsiniz.
Cumartesi günü fikirlerinizde olumsuz ve karamsar etkilerle hareket edebilirsiniz. Memnuniyetsizlikleriniz sizi zorlayabilir.
BALIK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Sosyal ortamlarda gücünüz bir hayli yüksek ama bu alandaki becerinizi ailevi konularda ortaya koymak kolay olmayabilir sevgili Balık ve yükselen Balıklar. Gücünüzü sorgulayacağınız bu hafta başı yakın çevrenizle olan iletişiminizle kendi yolunuzu bulabilirsiniz.
Salı günü itibarıyla Merkür 2 hafta boyunca sizin aşk ve çocuk evinizde dolaşmaya başlıyor. Aşk hayatınızda duygularınızı dile getirebilir, korumacı davranabilir, sorunlarınız varsa çözüm bulmakta zorlanmayabilirsiniz.Yine sanata, spora ve yaratıcılığa dayalı işlerinizde sezgilerinizi yönlendirebilirsiniz.
Çarşamba günü itibarıyla iş alanlarınızı, hizmet alanlarınızı daha fazla önemseyeceksiniz. Beraber çalıştığınız insanlarla olan bağlantılarınızı kuvvetlendirebilirsiniz, aranızda birtakım sıkıntı ve problemler varsa bunları çözmek için harekete geçebilirsiniz.
Çarşamba gece saatlerinde oluşan Yeniay’ın etkisiyle beraber aile hayatınızda birkaç haftadır almak istediğiniz kararları uygulayacağınız bir döneme gireceksiniz. Emlak işlerinizi şimdi halletmek, yeni adımlarınızı şimdi devreye sokmak size çok şey kazandırabilir. Aile büyüklerinizin, ailenizde yaşayan insanların hayatını ilgilendirecek kararlar, adımlar da devrede olabilir.
Bayramın birinci günü yakın çevre ilişkileriniz, günlük hayatınızın akışını zorlayabilir. Çevrenizdeki insanlarla olan bağlantılarınızda sıkılganlıklara tepkilere açıksınız. Kazalara veya sakarlıklara dikkat edin.
Cumartesi günü özel hayatınıza varsa çocuğunuzla olan iletişiminizde moraliniz kolay bozulabilir. Olaylara geniş açıdan bakabilir, eleştirilere açık olabilirseniz daha rahat etkilerle hafta sonunu geçirebilirsiniz.
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