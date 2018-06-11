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BALIK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Sosyal ortamlarda gücünüz bir hayli yüksek ama bu alandaki becerinizi ailevi konularda ortaya koymak kolay olmayabilir sevgili Balık ve yükselen Balıklar. Gücünüzü sorgulayacağınız bu hafta başı yakın çevrenizle olan iletişiminizle kendi yolunuzu bulabilirsiniz.