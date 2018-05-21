SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
YAŞAM

Bu hafta burçları neler bekliyor?

21.05.2018 - 00:34 | Güncelleme:

Bu hafta hangi burcu neler bekliyor? Hande Kazanova 21-27 Mayıs haftası burçları yorumladı. İşte burçların bir haftalık durumu...

  • 1 Bu hafta burçları neler bekliyor?
    1 | 60

    Haftanız sizi rahat ettirecek konu ve olaylara göstereceğiniz ilgiyle başlayabilir sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Riskli işleri sevecek, hem özel yaşantınıza hem de varsa çocuğunuzla ilgili konulara odaklı olacaksınız. Bu Pazartesi güneş burç değiştirerek İkizler burcuna geçiyor. Önünüzdeki 1 ay boyunca  satış, pazarlama, iletişimle ilgili konular, yakın çevre (akraba, kardeşler ,komşu), reklam, yazım, öğrenim alanlarınızda bir yoğunluk yaşayabilirsiniz. Meraklı yapınızla kısa yolculuklar ve iletişime dayalı konular ön planda olacak.

    • HABERİN DEVAMI
  • 2 Bu hafta burçları neler bekliyor?
    2 | 60

    Bu hafta fikirleriniz, düşünceleriniz yapacaklarınız, çözüme yönelik konular, planlarınız daha fazla ön plana çıkabilir. Çarşamba günü, yaratıcılığınız yüksek olacağından parasal konularda önemli açılımlarda bulunabilir ve bazı maddi işleri kendi işlerinize bağlayabilirsiniz. Parasal konularda tutamayacağınız sözlerden kaçının, riskli işlerdense yapabileceklerinizin peşinden gidin.

  • 3 Bu hafta burçları neler bekliyor?
    3 | 60

    Perşembe günü hırslı, harekete geçirici yapınızı geleceğinizi ilgilendiren işlerinizde, sosyal ortamlarınızda ortaya koyabilirsiniz. Önemli girişimler, kısa vadeli planlar sizi heyecanlandıracak ve kendinizi güçlü ve istekli göreceksiniz.

  • 4 Bu hafta burçları neler bekliyor?
    4 | 60

    Cuma günü iş konularında sizden daha yetkili olan insanlarla konuşmalarınız öne çıkabilir. Kafanızdaki güçlü düşüncelerden bahsetmek için uygun ortamlar içinde olacaksınız. Ayrıca  yakın çevrenizle olan ilişkilerinizde farklı, sabırsız davranma isteğiniz yoğun olacak, sizi harekete geçirecek olan konularda değişimlere açık olmalısınız.

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 Bu hafta burçları neler bekliyor?
    5 | 60

    Cumartesi günü ilişkilerinize yoğunlaşabilirsiniz. Aile hayatınızda iş sorumluluklarınız üzerinize gelebilir. Bazı ilişkilerinizde kendinizi sevgisiz veya dışlanmış hissedebilirsiniz. Sizi rahatlatacak kişilerden ve alanlardan uzaklaşmayın ve ilişkilerinize gereken özeni gösterin.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.