Bu hafta hangi burcu neler bekliyor? Hande Kazanova 21-27 Mayıs haftası burçları yorumladı. İşte burçların bir haftalık durumu...
1
1|60
Haftanız sizi rahat ettirecek konu ve olaylara göstereceğiniz ilgiyle başlayabilir sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Riskli işleri sevecek, hem özel yaşantınıza hem de varsa çocuğunuzla ilgili konulara odaklı olacaksınız. Bu Pazartesi güneş burç değiştirerek İkizler burcuna geçiyor. Önünüzdeki 1 ay boyuncasatış, pazarlama, iletişimle ilgili konular, yakın çevre (akraba, kardeşler ,komşu), reklam, yazım, öğrenim alanlarınızda bir yoğunluk yaşayabilirsiniz. Meraklı yapınızla kısa yolculuklar ve iletişime dayalı konular ön planda olacak.
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2
2|60
Bu hafta fikirleriniz, düşünceleriniz yapacaklarınız, çözüme yönelik konular, planlarınız daha fazla ön plana çıkabilir. Çarşamba günü, yaratıcılığınız yüksek olacağından parasal konularda önemli açılımlarda bulunabilir ve bazı maddi işleri kendi işlerinize bağlayabilirsiniz. Parasal konularda tutamayacağınız sözlerden kaçının, riskli işlerdense yapabileceklerinizin peşinden gidin.
3
3|60
Perşembe günü hırslı, harekete geçirici yapınızı geleceğinizi ilgilendiren işlerinizde, sosyal ortamlarınızda ortaya koyabilirsiniz. Önemli girişimler, kısa vadeli planlar sizi heyecanlandıracak ve kendinizi güçlü ve istekli göreceksiniz.
4
4|60
Cuma günü iş konularında sizden daha yetkili olan insanlarla konuşmalarınız öne çıkabilir. Kafanızdaki güçlü düşüncelerden bahsetmek için uygun ortamlar içinde olacaksınız. Ayrıcayakın çevrenizle olan ilişkilerinizde farklı, sabırsız davranma isteğiniz yoğun olacak, sizi harekete geçirecek olan konularda değişimlere açık olmalısınız.
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5
5|60
Cumartesi günü ilişkilerinize yoğunlaşabilirsiniz. Aile hayatınızda iş sorumluluklarınız üzerinize gelebilir. Bazı ilişkilerinizde kendinizi sevgisiz veya dışlanmış hissedebilirsiniz. Sizi rahatlatacak kişilerden ve alanlardan uzaklaşmayın ve ilişkilerinize gereken özeni gösterin.
6
6|60
Haftanız ailevi konulara yönelik başlayabilir sevgili Boğa ve yükselen Boğalar. Gün içinde yapmanız gereken işlerinizde kararsızlıklarınız sizi zorlayabilir. Vereceğiniz kararların sağlıklı olmasına çalışın. Bu Pazartesi güneş burç değiştirerek İkizler burcuna geçiyor. Hayatınızda paraile ilgili işler daha yoğun olmaya başlayacak. Yaklaşık bir ay boyunca maddi konularda, ticaretle ilgili işlerde kimliğinizi ortaya koyacak, bu alanlarda sabırlı ve temkinli ilerlemeye çalışarak kazançlarınızı arttırmanın yollarını bulacaksınız. Cebinize giren para, yatırımlarınız ve bu alanda yapacaklarınız önemli olacak.
7
7|60
Bu hafta sizi besleyen fikirleriniz, planlarınız önem kazanırken, sorunlarınıza çözüm üretmek için kolları sıvayabilirsiniz. Çarşamba günü arkadaşlarınıza yardım edebilir aynı ölçüde onlardan yardım ve destek görebilirsiniz. kendinizi ve yapmak istediklerinizi gözden geçirmeli ve hayatınıza daha keyifli yaklaşımlarla yaklaşmalısınız. Özel ilişkilerinizde de fikirlerinizde gerçekçlilikten çok uzaklaşmayın, abartılı fikirler alacağınız kararları etkileyebilir. Kendinizi şanslı göreceksiniz ama tutamayacağınız sözlerden kaçının, karşı taraftan istediğiniz sözleri alırken onun da bazı konuları iyimserlikle abartabileceği aklınızda olsun, o zaman hem ortaklı işlerinizde, hem de özel hayatınızda şansınızı daha rahat kullanacaksınız.
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8
8|60
Perşembe günü parasal konularda sizi harekete geçiren, hırslı ve etkili yanlarınızla harekete edeceksiniz. Önemli para işlerinizi halledebilir, çevrenize güven verebilir, siz de aradığınız güveni görebilirsiniz. Bu hafta istekli olduğunuz konularda kendinizi frenlemeyin.
9
9|60
Cuma günü dış ortamlarda etkili ve güçlü insanlar, hayatınıza yönelik kararlarda size ön ayak olabilirler. Seyahat, eğitim, hukuk veya ticaret konularında kafanız çözüme yönelik çalışacak. Maddi konularda değişik düşünceler veya fikirler içinde olabilirsiniz.
10
10|60
Cumartesi gününe dikkat. İlişkilerinizde ve gelecek sorumluluklarınızda zorlanabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki insanlarla olan bağlarınızda bazı zorlanmalar, sıkıntı ve sorunlar oluşabilir. Düşüncelerinizde kendinizi yalnız hissedebilirsiniz. Bu duygulardan sıyrılmanın en kolay yolu, kendi yapabileceklerinize inanmanız ve şartları çok fazla zorlamamanız olacak sevgili Boğalar.
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11
11|60
Haftanız kısa vadeli planlarla, yakın çevrenizle beraber girişeceğiniz işlerinizle başlıyor sevgili İkizler ve yükselen İkizler. Gün içinde fikirlerinizi istediğiniz gibi kullanamayabilir, kararsızlıklarınızın arttığını görebilirsiniz. Bu Pazartesi güneş burç değiştirerek sizin burcunuza geçiyor. Geçen zor bir ayın ardından, önünüzdeki bir ay boyunca kendinize güveniniz tam olacak. Ön planda olmaya özen gösterecek, planladıklarınızı hayata geçirecek girişimleriniz için çalışacaksınız. Sağlığınız iyileşmeye ve bu alanda sizi strese sokan konular uzaklaşmaya başlayacak. Sizin zamanınız başlıyor ama hala önemli meselelerin altına girmek için zamanınız var.
12
12|60
Bu hafta daha çok geri planda tuttuğunuz, araştırdığınız konuların içinde olacaksınız. Herşeyi anlamlandırmaya, yaşadığınız sorunların çözümüne ulaşmaya ihtiyacınız olabilir. Söz vermiş olduğunuz bir davet veya organizasyon işi devreye girebilir. Bilinçaltınızı yeniden düzenlemeli ve bırakmanız gereken kötü alışkanlıklarınız için şimdiden harekete geçmelisiniz. Çarşamba günü iş alanlarınızda güzel konuşmalar, teklifler karşınıza gelirse, yapamayacağınız, tutamayacağınız sözler altına girmeyin, sonrasında başınız ağrıyabilir.
13
13|60
Perşembe günü seyahat ve eğitim planları sizi heyecanlandırabilir. Karşınıza istediğiniz hayal ettiğiniz seçenekler gelebilir ve siz bunlar için hareket etmek, yapmanız gerekenleri devreye koymak isteyebilirsiniz. Hayat adımlarınızda sizi destekleyecek.
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14
14|60
Cuma günü planlarınız için kafanızda güzel çözümler ve süreçler üreteceksiniz. Düşünce gücünüz sağlam olacak, edebiyat veya yazımla uğraşıyorsanız şanslı bir gün olabilir. Sosyal çevrenizdeki bir takım değişik ve farklı olgular, hayattan alacağınız keyfi arttırabilir.
15
15|60
Cumartesi günü parasal konularda dikkatli adımlar atmaya çalışmalısınız. Ortak para sorumluluklarınız kafanıza göre harcama yapmanıza engel olabilir, almak istediğiniz birşey varsa kolay demoralize olabilirsiniz. Sahip olduklarınız konusunda, parasal alanda kendinizi yalnız hissedebilirsiniz.
16
16|60
Haftaya parasal konularla başlayabilirsiniz sevgili Yengeç ve yükselen Yengeçler. Gün içinde kalablık ortamlara gireceksiniz maddi konularda bazı kararsızlıklarınız oluşabilir. Bu Pazartesi güneş burç değiştirerek İkizler burcuna geçiyor. Önünüzdeki bir ay boyunca kadersel ve elinizde olmayan bir takım olaylara ve olgulara maruz kalacaksınız. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir dönem. Sakin durmalı, gelecek atılımlarınız için düşünmeli, planlarınızı gözden geçirmelisiniz.
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17
17|60
Bu hafta sosyal ortamlarda, arkadaşlarınızla beraber yapılacak olan işlerde, ideallerinizi ve fikirlerinizi sorgulayabilirsiniz. Bazı değişimlerin hemen yapılması gerekebilir. Çarşamba günü beklenmedik iş konuşmaları, toplantıları değişik ve sıradışı bir gün geçirmenize neden olabilir. Arkadaşlarınızla yapacağınız konuşmalarda objektif olmaya çalışın, biraz yanlı ve taraflı davranabilirsiniz veya abartarak aşırı iyimserlikle hareket edebilirsiniz. Diğer yandan güzel seçeneklerde karşınıza gelebilir, buradaki tek önemli nokta bu seçenekleri hem sosyal, hem de özel hayatınızda değerlendirirken sözlerinize ve verilen vaatlere dikkat etmelisiniz.
18
18|60
Perşembe günü gizli, gizemli konularda, ruhsal ve spritüel çalışmalarınızın sizi hareketlendirdiğini görebilirsiniz. Belki uzun zamandır birşeyleri değiştirmek istiyordunuz şimdi tüm bu istediklerinizi yapabileceğinizi göreceksiniz, bu da sizi ruhen hazır ve mutlu hissettirecek.
19
19|60
Cuma günü partnerinizden veya ortağınızdan geleceğinize dayalı işleriniz için güzel yardımlar alabilirsiniz. Önemli organizasyonlar için konuşmalarınız ve görüşmeleriniz artabilir. Bugünlerde iş alanlarınızdaki değişikliklerin işinize yaradığını görebilirsiniz.
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20
20|60
Cumartesi günü özel hayatınıza ve ilişkilerinize dikkat etmelisiniz. Hem ruhen, hem de iş alanlarınızdaki değişimler özel hayatınızdaki insanı anlamanızı veya onun sizi anlamasını zorlaştırabilir. İlişkilerinizde sorumluluklardan kaçmayın. Sevdiklerinizle aranıza duvarlar örmeyin, sorunlarınızı her zaman konuşarak aşabileceğinizi bilin.
21
21|60
Haftaya kendi isteklerinize odaklanmış bir şekilde, heyecanlı haberler alarak başlayabilirsiniz sevgili Aslan ve yükselen Aslanlar. Aile hayatınızda duygu iniş çıkışlarınız yüksek olabilir. Bu Pazartesi güneş burç değiştirerek İkizler burcuna geçiyor.Bir ay boyunca arkadaşlarınız ve sosyal çevreniz kimliğinizde ve hayatınızda etkili olacak. Organizasyonlar,grup aktiviteleri, işten elde edilecek gelirleriniz için uğraşılarınız artabilir. Geleceğinizi yönlendirecek insanlarla tanışmanız mümkün. Sosyal olacağınız bu dönemi iyi değerlendirin.
22
22|60
Bu hafta fikirleriniz, düşünceleriniz önemli, iş hayatınızda, kariyerinizde hem güçlü insanlardan destek görecek, hem de fikirlerinizin dikkate alındığını farkedeceksiniz. Çarşamba günü değişik yerler ve ortamlar sizi tazeleyebilir. Kendinizi bir çok açıdan şanslı hissedeceksiniz. Olayları geri plandan görseniz ve takip etseniz bile, bugün yardımseverliğiniz göz önünde olacağınız ortamlarda yüksek olabilir. İş hayatınızda da değişik seçenekler karşınız gelecek, bu fırsatlara daha gerçekçi yaklaşmayı denerseniz o zaman çok olumlu sonuçlar alabilirsiniz.
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23
23|60
Perşembe günü istekli, şevkli, gayretli yapınızla ortak adım atmanız gereken işleriniz için harekete geçebilirsiniz. Planlarınızı iyi yapacak, sosyal çevrenizle beraber yapacağınız işlerinizde istikrarla ilerleyeceksiniz. Organizasyona yeteneğiniz bugünlerde güçlü çalışacak.
24
24|60
Cuma günü iş arkadaşlarınız veya çalıştığınız ortamlardaki güçlü insanlar, kariyeriniz adına sizin arkanızda olacaklar.İşinizi bilinçli ve etkili bir şekilde yapmanız size çok güzel kapılar aralayabilir. Fikirsel olarak elektrikli, sabırsız ve değişken olabilirsiniz.
25
25|60
Cumartesi günü iş ve sağlık sorumluluklarınız sizi aşağıya çekebilir. Yalnız kaldığınızda kendinize ve yaşadıklarınıza fazlasıyla yükselenebilirsiniz. İlişkilerinize yakın çevre bağlantılarınıza bu Cumartesi dikkat edin. Negatiflikten uzak durun.
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26
26|60
Haftaya geri plandan yürüteceğiniz işlerinizle başlıyorsunuz sevgili Başak ve yükselen Başaklar. Önemli işlerinizde bu haftabaşı kendinizi göstermek kolay olmayabilir. Bu Pazartesi güneş burç değiştirerek İkizler burcuna geçiyor.Bu gelen bir ay boyunca kariyeriniz ve iş hayatınızda kendinizi göstermeye başlayacak, çalışmalarınız ve ortaya koyduğunuz kimliğinizle istediğiniz koşullara sahip olacaksınız. Göz önünde olmak, toplum içine karışmak ve yerinizi sağlamlaştırmak gibi etkiler altındasınız.
27
27|60
Bu hafta sizi gelişitren fikirleriniz, planlarınız adına güzel adımlar atılabilir. Kafanızı çözüme yönelik çalıştıracaksınız. Bu Çarşamba günü sevdiğiniz insanla beraber yapacağınız bir seyahat planıhayallerinizi süsleyebilir ve kendinizi çok mutlu hissedebilirsiniz. Yabancılarla yapılacak işlerde her konuya mantıkla ve büyük bir anlayışla yaklaşabilirsiniz yalnız karşınıza gelecek olan farklı seçeneklerde netlikten ve yapabileceklerinizden çok uzaklaşmayın.
28
28|60
Perşembe günü iş hayatınızda pratik, koordine olan yapınızla istediklerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Hırsınızı ortaya koyacak ve bu yapıcı hırsla uzun zamandır halletmek istediğiniz konulara el atacaksınız. İşlerinizde kendinizi gösterebilirsiniz.
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29
29|60
Cuma günü dış ortamlara dayalı işlerinizde harikalar yaratabilirsiniz. Diğer insanlarla anlaşmakta zorlanmayacak, düşüncelerinizi etkili bir şekilde onlara sunabileceksiniz. İş alanlarınızda çok şanslısınız ve hiç ummadığınız yerlerden farklı destekler alabilirsiniz.
30
30|60
Bu hafta en çok Cumartesi gününe dikkat etmelisiniz. Sosyal çevre ilişkilerinizde anlaşmazlıklar ve sorunlar oluşabilir. Bazı arkadaşlarınızla aranız sorumluluklarınız veya ilişkiniz yüzünden bozulabilir. Kalabalıklar arasında kendinizi yalnız ve mutsuz görebilirsiniz.
31
31|60
Haftanız geleceğe yönelik, haftanızı düzenlemeye yönelik önemli adımlarla başlayacak sevgili Terazi ve yükselen Teraziler. Arkadaşlarınızla yapılacak bazı programlar üzerinizde stres oluşturabilir. Bu Pazartesi güneş burç değiştirerek İkizler burcuna geçiyor.Yabancı ortaklı işler, seyahatler, eğitim, hukuk, ticaret, medya kendinizi geliştireceğiniz alanlar. Bir ay boyunca kimliğinizi bu alanlarda ortaya koyacaksınız. İstediğiniz bir kurs, seyahat, seminer hayata farklı gözlerle bakmanıza neden olabilir, hayattan alacağınız keyif artmaya başlayacak.
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32
32|60
Bu hafta ortak parasal konularda çeşitli şanslar ve fırsatlarla karşılaşabilir, ödemeleriniz varsa çözümcül yaklaşımınızla bu hafta hepsini kolaylıkla halledebilirsiniz. Ortak yapılacak para ödemelerinde mantığınız hep devrede olmalı. Çarşamba günü parasal konularda kafanız havalarda olabilir, gerçekçi davranmıyor olabilirsiniz. Karşınıza gelecek fırsatları daha kapsamlı ve net bir şekilde ele almaya çalışmalısınız. Başkalarına yaptığınız yardımların karşılığını göreceksiniz.
33
33|60
Perşembe günü sanatsal işlerinizde, kreatif alanlarınızda oldukça aktif ve hareketli olabilirsiniz. Gayretli ve istekli yapınızla hem özel hayatınızda, hem de iş alanlarınızda oranize olmayı bilecek, uzun soluklu kararlar almak ve uygulamak isteyeceksiniz.
34
34|60
Cuma günü aile hayatınızda fikir ve düşüncelerinden yararlanacağınız bir insan, ortaklaşa para alanlarınızda size yardımcı olabilir. Ortaklaşa atılacak adımlarda farklı ve fırsatlı bir güne açıksınız. Bir seyahat, medya işi veya eğitim konusu sizi heyecanlandırabilir.
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35
35|60
Cumartesi günü aile ilişkilerinize dikkat edin. Aile hayatınızın sorumlulukları kalabalıklar arasında kendinizi yalnız ve mutsuz hissetmenize neden olabilir. Aile büyüklerinizle olan bağlantılarınıza dikkat edin. Yine tavrınız ve tarzınız yaşayacağınız olaylarınne kadar büyüyüp büyümeyeceğini size gösterecek, bu yüzden buna göre davranın.
36
36|60
Haftanız işe yönelik, kariyerinize yönelik adımlarla başlıyor sevgili Akrep ve yükselen Akrepler. Gündelik hayatınızda üstlendiğiniz sorumluluklar bugün içsel streslere neden olabilir. Kendi bildiğiniz yoldan şaşmayın. Bu Pazartesi güneş burç değiştirerek İkizler burcuna geçiyor.Bir ay boyunca kredi, banka, faiz, vergi, stopaj, ortaklaşa elde edilen gelirleriniz, eşin veya başkalarının paraları alanlarınızda kimliğinizi ortaya koyacaksınız. Hayatınızı değiştirecek bir tecrübeli bir insanın deneyimlerinden faydalanabilirsiniz.
37
37|60
Bu hafta özel hayatınızda veya ortaklı işlerinizde çözüme yönelik hareket edebilirsiniz. Çarşamba günü özel hayatınızda sevdiğiniz insanla iletişiminiz yumuşak ve anlayışlı olabilir. Aşkta kendinizi karşı tarafa kolayca kaptırabilirsiniz. Sevdiğiniz insandan alacağınız bir öneri veya teklif sizi mutlu edebilir, hem ortaklı işlerinizde, hem de özel hayatınızda karşınıza gelecek olan fırsatları daha net bir şekilde ele almaya çalışmalısınız.
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38
38|60
Perşembe günü cesur ve atak olacak, başkalarıyla yarışmayı seveceksiniz. Aile hayatınıza, evinize yapmanız gereken düzenlemeler ve harcamalar konusunda çabucak harekete geçmek isteyebilirsiniz. Organizasyon gücünüz yüksek çalışacak, kimseden korkmayacak, planlarınızı uygulamaya koyacaksınız.
39
39|60
Cuma günü yakın çevrenizde bulunan bir insandan özel hayatınız veya ortaklı işleriniz adına istediğiniz yardımı alabileceksiniz. Özel hayatınızda fikirlerinizi etkili bir biçimde ortayakoyuyorsunuz. İş alanlarınızda yeni deneyim ve aktiviteler devreye girebilir.
40
40|60
Cumartesi günü dış ortamda ilişkilerinize dikkat edin. Sevdiğiniz kişiyle tatilde, gezilerde bulunuyorsanız bazı anlaşmazlıklar ve sorunlar oluşabilir. Yine eğitime yönelik bir kurstaysanız, ilişkilerde sorunlara açık birgün olabilir. Bağlantılarınızı güçlü tutmaya çalışın.
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41
41|60
Haftanız hareketli organize ve düşüncelerinize göre şekillenerek başlıyor sevgili Yay ve yükselen Yaylar. Bu yüzden düşüncelerinizde hep iyimserlik ön planda olmalı. Bu aralar canınızı sıkan tek şey parasal konular, bu alanlarda sorumluluklarınız stres oluşturabilir. Bu Pazartesi güneş burç değiştirerek İkizler burcuna geçiyor. Bir ay boyunca evlilik, ikili ilişkiler, ortaklı işler, danışmanlık, hukuk, yer değiştirme gibi konular merkezinizde olacak. Karşı tarafı, eşinizi, ortağınızı veya sevgilinizi dinlemek, onun rahatına, istek ve beklentilerine kulak vermek ön plana çıkacak.
42
42|60
Bu hafta yapılması gereken işleriniz devrede olurken, koşturmalarınız artabilir yalnız yolunuzda abartmadan ve bana birşey olmaz hissiyle ilerlemek yerine, günlük işlerinizde daha gerçekçi olmalısınız. Bu Çarşamba ailenizle beraber vereceğiniz kararlar önemli olacak. İş alanlarınızda kafanıza takılan bazı konuları ince eleyip sık dokuyacaksınız ki bunu kesinlikle yapmalısınız sevgili Yaylar.
43
43|60
Perşembe günü yakın çevrenizle beraber aldığınız kararları özel yaşantınızda uygulamak isteyebilirsiniz. Kafanızda bir sürü fikir olabilir ve bunları uygulamak için sabırsızlık duyacak, yakınınızda kim varsa onlardan yardım ve destek alacaksınız.
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44
44|60
Cuma günü maddi konularda gücünüzü ortaya koyabilirsiniz. İş getirileriniz ve uğraşılarınız bu dönem size güzel fırsatlar sunabilir. Özel hayatınızda sabırsız ve heyecanlı olabilirsiniz, bu da size değişik ve heyecanı yüksek bir gün geçirtebilir.
45
45|60
Cumartesi günü parasal konularda dikkatli olun. Harcamalarınızın çok olması, istenmedik harcamaların ortaya çıkması sizi aşağıya çekebilir. Parasal konularda arkadaşlarınızla tartışmamaya özen gösterin.
46
46|60
Haftaya ödemeler, banka işlemleri veya bu alandaki işlerinize organize ederek başlayacaksınız sevgili Oğlak ve yükselenOğlaklar. Başka işlerinizin sorumlulukları, bu haftabaşı bu alanlarda rahat hareket edememenize neden olabiilir. Bu Pazartesi güneş burç değiştirerek İkizler burcuna geçiyor. Bir ay boyunca iş ve hizmet alanlarınızda kendinizi gösterecek, sağlığınızla ilgili konulara ilginiz artacak. Çalışmak ve kendinizi yararlı hissetmek kimliğinizin bir parçası olabilir. Evcil hayvan besleyebilir varsa onların ihtiyaçlarına önem verebilirsiniz.
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47
47|60
Bu hafta özel hayatınıza yönelik veya sanatsal işlerinizde hızlı ilerlemek ve sonuçlar almak isteyebilirsiniz. Kafanız çözüme yönelik çalışabilir. Yakın çevrenizle beraber yapacağınız planlar ve programlar kafanızın hızlı ve yaratıcı çalışmasına neden olabilir. Üretkenliğiniz ve yapacaklarınıza olan inancınız bu aralar yüksek olabilir. Sosyal çevrenizdeki hareketlilik bu hafta Çarşamba günü özel hayatınızı renklendirebilir. Biriyle tanışabilir, tanıştırabilirsiniz. Bu döngü içinde vereceğiniz sözlere dikkat edin çok da gerçekçi adım atmayacaksınız.
48
48|60
Perşembe günü iş alanlarınızda organize, hızlı ve hırslı yapınızla ertelediğiniz, şimdiye kadar yapmak için harekete geçmekte zorlandığınız konuları ele almayı isteyebilirsiniz. İş konularınızda uzun zamandan sonra kalıcı ve iş bitirici tavrınızla hareket edeceksiniz.
49
49|60
Cuma günü eğleceye, sanata, yaratıcılığa dayalı işlerinizde gücünüzü etkili bir şekilde ortaya koyabileceksiniz. Kişiliğinizdeki değişimler ve güçlü oluşumlar, hayata eğlenceli bir perspektiften bakmanıza neden oluyor. Yakın çevre iş bağlantılarınızı sıkı tutmalısınız.
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50
50|60
Cumartesi gününe dikkat edin.Sevdiğiniz insanla birbirinizi anlamakta zorlanabilirsiniz. Sorumluluklarınız artarken, karşı tarafa ilgi göstermemek empati kuramamak sizi ve ilişkinizi zorlayacak, keza ortaklıklı işleriniz için de desteklenmeyeceksiniz.
51
51|60
Haftaya ortaklı işlerinize veya özel hayatınıza odaklanarak giriş yapacaksınız sevgili Kova ve yükselen Kovalar.Ortaklı işlerinizin üzerine eğildiğiniz haftalardan bir tanesi olacak.Bu Pazartesi güneş burç değiştirerek İkizler burcuna geçiyor.Bu bir ay boyunca aşk, eğlence veya çocuklarla ilgili konularda kendinizi göstermeye başlayacaksınız. Yaratıcılığınızı geliştirecek konulara eğiliminiz artabilir. Çocuk yapmak isteyenler için harika bir dönem. Aşk hayatınız alevlenecek, şartlarınızı sağlama almak isteyebilirsiniz.
52
52|60
Bu hafta aile hayatınızda yapılması gereken, halledilmesi gereken konuları ele alacaksınız. Aile hayatınızda bazı noktalarda objektif olmak size kazandırsa bile bu Çarşamba daha çok yanlı tavırlar içinde olabilirsiniz. Kariyerinizdeki güzel seçenekler, sonuçlar abartılı hareket etmenize neden olacak. Bu yüzden eviniz için yapacağınız işlerde buna dikkat edin, fazla abartmayın, para harcamayın.
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53
53|60
Perşembe günü hayat size göz kırpıyor. Aşk dolu, keyif dolu yönlerinizle hayatınızda hızlanmak istediğiniz alanlarda etkili açılımlarınız olabilir. Eğitim, hobiler, spor, aşk, çocuklar hayatınızda hangisi daha fazla ön plandaysa onu parlatmak için kolları sıvayabilirsiniz.
54
54|60
Cuma günü aile hayatınızda veya emlak alım satım konularında kafanıza çözüme yönelik çalışacak. Gizli insanlardan destek alabilirsiniz. Orijinal, değişik düşünceler sizi mutlu edebilir. Fırsatları ve riski yüksek işlerinizde önemli şanslar ayağınıza gelebilir.
55
55|60
Cumartesi günü beraber iş yaptığınız insanlar, yanınızda çalıştırdığınız kişilerle olan bağlantılarınıza dikkat edin. Beklenmedik olaylar, ilişkilerinizi zedeleyebilir. Bu dönemde sağlığınıza da gereken özeni göstermelisiniz.
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56
56|60
Haftaya günlük rutin işlerinize organize olarak başlayabilirsiniz sevgili Balık ve yükselen Balıklar. Bu aralar işlerinizi daha etkili bir şekilde toparlamalısınız. Bu Pazartesi güneş burç değiştirerek İkizler burcuna geçiyor.Bir ay boyunca ev ve aile hayatınızla ilgili konular ön plana çıkmaya başlayacak. Ailenizle beraber hareket etmek, konuşmak, bir ev alım, satımı, kiralama gibi işlemlerde kendinizi gösterebilirsiniz. Evinize önem vermeniz gereken bir dönem olacak.
57
57|60
Bu hafta yakın çevrenizle beraber girişeceğiniz işlerinizde kendi gücünüzü kullanmalı, sorunlarınız varsa bunlara çözümler üretmelisiniz. Çarşamba günü iletişime dayalı işlerinizde oldukça yaratıcı ve çözümsel yaklaşımlarınız olabilir. Sadece olaylara tek bir açıdan bakmamak ve daha geniş bir bakış açısına sahip olmak önemli olacak. Diğer yandan hayata daha geniş açıdan bakmanız karşınıza farklı iş seçenekleri ve fırsatları da getirebilir, konuşma ve görüşmelerinizde verdiğiniz veya aldığınız sözlere dikkat edin. İyimser yapınız süistimal edilebilir.
58
58|60
Perşembe günü aile hayatınızda kendinizi güçlü ve hırslı hissedebilirsiniz. Bu da çabuk ve etkili harekete geçmenizi kolaylaştıracak. Enerjinizi daha çok bu ailenize veya evinize harcayacaksınız. Başka insanlarla uğraşmak yerine kendinize ve sevdiklerinize vakit harcayacaksınız.
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59
59|60
Cuma günü sosyal çevrenizdeki insanlardan iletişime dayalı her tür konuda istediğiniz yardımı alabileceksiniz. Gücünüzü sosyal ortamlarda iyi bir şekilde ortaya koyacaksınız. Aile hayatınız için yapacağınız harcamalarınız, size farklı ve değişik bir gün geçirtebilir.
60
60|60
Cumartesi günü aşk hayatınıza dikkat edin. Özel hayatınızda istediğiniz sonuçları almak uzak olabilir. Hem aşk hayatınız, hem de çocuğunuz varsa onun hayatıyla ilgili konularda kolay demoralize olabilir, kimsenin sizi anlamadığını düşünebilirsiniz. Doğru iletişim her tür zorlanmanın anahtarı olabilir.
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