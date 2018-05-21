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Bu hafta sizi besleyen fikirleriniz, planlarınız önem kazanırken, sorunlarınıza çözüm üretmek için kolları sıvayabilirsiniz. Çarşamba günü arkadaşlarınıza yardım edebilir aynı ölçüde onlardan yardım ve destek görebilirsiniz. kendinizi ve yapmak istediklerinizi gözden geçirmeli ve hayatınıza daha keyifli yaklaşımlarla yaklaşmalısınız. Özel ilişkilerinizde de fikirlerinizde gerçekçlilikten çok uzaklaşmayın, abartılı fikirler alacağınız kararları etkileyebilir. Kendinizi şanslı göreceksiniz ama tutamayacağınız sözlerden kaçının, karşı taraftan istediğiniz sözleri alırken onun da bazı konuları iyimserlikle abartabileceği aklınızda olsun, o zaman hem ortaklı işlerinizde, hem de özel hayatınızda şansınızı daha rahat kullanacaksınız.