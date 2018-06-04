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Yine bu hafta arkadaşlarınızla para alışverişlerinden kaçının. Borç almayın veya vermeyin. Aynı zamanda kariyerinize veya yakın çevre ilişkilerinize bu çarşamba günü dikkat etmelisiniz. Bazı ilişkilerinizde gerginlikler, baskılar sizi gerebilir, siz de baskıcı ve yönlendirici bir etkiyle karşı taraf üzerinde hakimiyet kurmak isteyebilirsiniz.