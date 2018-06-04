KOÇ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Geleceğinizi ilgilendiren işleriniz önem kazanırken, sosyal çevrenizle beraber dahil olduğunuz parasal konuların üzerine eğilebilirsiniz sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Etrafınızdaki insanlarla paylaşımlarınız size güzel fikirler olarak geri dönebilir. Ne yapmanız gerektiğini bileceksiniz.
Çarşamba ve perşembe günleri görüşmeleriniz, konuşmalarınız varsa aldanma etkilerine karşı dikkatli olmalısınız. Konuşmalar ve görüşler sizi yanıltabilir. Hisleriniz ve bazı fikirleriniz düşündüğünüz gibi çalışmayabilir. Enerjiniz yakın çevre alanlarınızda düşük çalışacak. Şartların net olmaması, kafanızı ve girişimlerinizi karıştırabilir.
Yine bu çarşamba aile ilişkilerinizde sürtüşmelere ve sorunlara açık olacaksınız. Karşı taraf üzerinde baskı kurmaktan çakının. Dengeye ve ılımlı olmaya özen gösterin.
BOĞA BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Önemli işlerinizi bu hafta başı toparlarken, parasal konularda konuşmalarınız hızlanabilir sevgili Boğa ve yükselen Boğalar. Sadece olaylara daha net ve akıllıca yaklaşmanız gerekiyor. Etrafınızdaki insanların sözlerine çok kulak asmayın, yardımı yakın çevrenizden göreceksiniz.
Çarşamba ve perşembe günleri paraya dayalı işleriniz, tutumlarınız için arkadaş ve sosyal çevrenizin sizi yanıltmasına izin vermeyin. Geleceğe yönelik fikir ve düşüncelerinizi ortaya koymakta acele etmeyin. Etrafınızdaki insanlardan kolay etkileneceksiniz.
Arkadaşlarınız veya sosyal çevrenizde bulunan insanlar, maddi konularda sizi yanıltabilirler. Yine bulunacağınız bir etkinlikte veya davette maddi olarak sömürülmediğinizden emin olmalısınız.
Yine bu çarşamba, yakın çevre ilişkilerinizde baskıcı, kuşkucu ve kıskanç tavırlarla karşılaşabilir veya siz böyle davranabilirsiniz.Sizi seven insanlara karşı anlayışlı olmaya çalışın.
İKİZLER BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Hayatınızla ilgili önemli kararlar alma aşamasında kendi yeteneklerinize ve yapabileceklerinize inanıyorsunuz sevgili İkizler ve yükselen İkizler. Kararsızlıklarınız, net olmanız gereken yerlerde sizi zorlayabilir. Hep aynı hatalara düşmemek için duygularınızı kontrol edin.
Çarşamba ve perşembe günleri iş alanlarınızda gözünüzü açık tutmalı ve net olmayan koşulların sizi yanlış yönlendirmesine izin vermemelisiniz. Hayat planlarınızı yaparken, gerçekçilikten uzaklaşmayın.
Çalışıyorsanız enerjiniz düşük olabilir. Alerjilere veya enfeksiyonel hastalıklara dikkat etmelisiniz. İş alanlarınızda yanılgılara karşı dikkatli olun. Aynı zamanda parasal ilişkilerinize de dikkat etmelisiniz. Kazanımlarınız, alacak verecek konularında tutkulu, patlayıcı ve kuşkucu yapınızla bazı ilişkilerinizi altüst etmeniz kaçınılmaz olabilir.
YENGEÇ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Bu hafta başında kendinizle olmaya, kendinize daha fazla vakit harcamaya ihtiyacınız var sevgili Yengeç ve yükselen Yengeçler. Parasal konularda aynı hatalara düşmemek için ihtiyaçlarınızı fark etmeli ve buna göre hareket etmelisiniz. Herkese yetemeyeceğinizi anlamanız gerekebilir.
Çarşamba ve perşembe günleri, uzak ortamlarda, medya, ticarete dayalı işlerinizde bazı sorunlar ve aldanmalar oluşabilir. Yabancılarla olan ilişkileriniz, seyahat veya iş alanlarınızdaki belirsizlikleriniz, gelecek planlarınızda sizi yanıltabilir.
Bugüne denk gelen işlerinizde çuvallama ihtimaliniz yüksek bu yüzden anlaşmalarınızı başka bir tarihe atmaya çalışın.
Yine bu çarşamba özel hayatınıza ve kendinizle olan bağlantınıza dikkat edin. Kendinize düşkün olmanız sevdiğiniz insanın hoşuna gitmeyebilir ve sizi kıskançlıklarla, baskıyla bunaltmaya çalışabilir, aynı etkiyi siz de ona yapabilirsiniz. İlişkinizi sağlam tutmaya çalışın.
ASLAN BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Özel ilişkilerinizde iniş çıkışlarınız olabilir, olayları çözümlemek yerine hiç yerinde olmayan bir iyimserlikle hareket edeceksiniz sevgili Aslan ve yükselen Aslanlar. Arkadaşlarınızla olan konuşmalarınızda yaşadıklarınızı tarafsız bir şekilde dile getirmeye çalışın.
Çarşamba ve perşembe günleri sosyal ilişkileriniz ve önemli konuşmalar ortaklaşa para alanlarınızda sizi yanlış yönlendirebilir. Ya da önemli ve geleceğinize etki eden bir görüşmede parasal olarak kandırılma ve aldanma ihtimaliniz olabilir.
Yine bu hafta arkadaşlarınızla para alışverişlerinden kaçının. Borç almayın veya vermeyin. Aynı zamanda kariyerinize veya yakın çevre ilişkilerinize bu çarşamba günü dikkat etmelisiniz. Bazı ilişkilerinizde gerginlikler, baskılar sizi gerebilir, siz de baskıcı ve yönlendirici bir etkiyle karşı taraf üzerinde hakimiyet kurmak isteyebilirsiniz.
BAŞAK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Bu hafta başında günlük hayatınızı düzene koymak size zor gelebilir sevgili Başak ve yükselen Başaklar. İş alanlarınızda hareketlenmeleriniz yüksek olurken, yakın çevrenizin ihtiyaçlarını önemsemek yerine kendi yapacaklarınızı ön plana çıkarın, o zaman haftanız daha verimli geçebilir.
Bu hafta çarşamba ve perşembe günleri göz önünde olacağınız ortamlarda değişik fırsatlar sizi bekliyor ama iş konuşmalarınız veya görüşmelerinizde aldatıcı koşul ve durumlara karşı uyanık olmanız gerekecek. Ortaklı işlerinizde şartlar sizin elinizde olmayabilir, karşı taraf size karşı net olmayacak.
Özel hayatınızdaki net olmayan koşullar, iş alanlarınızdaki gelişmeleri sekteye uğratabilir. Size danışmanlık hizmeti veren insanların iş alanlarınızı yanlış yönlendirmesine izin vermemeye çalışın. Özel hayatınızda sosyal ortamlarda kıskançlıklara, ilişkinizde zorlanmalara da hafta ortasında açık olacaksınız. Bulunacağınız yerlerde kendinizi kontrol etmeye çalışın.
TERAZİ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Bu hafta başı özel alanlarınızda işlerinizi toparlamanız gerekebilir sevgili Terazi ve yükselen Teraziler. Önemli konuşmalar ve görüşmeler altındasınız ama kafanızı daha fazla netleştirmeye ihtiyacınız var. Yeni insanlarla bir araya gelerek hayatınızı daha rahat düzene sokabilirsiniz.
Çarşamba ve perşembe günleri iş alanlarınızda kendinizi kandırmaya meyilli olabilirsiniz. Özellikle medya, eğitim, seyahat, ticarete dayalı işlerinizde aldanmalara ve gerçekçi olmayan söylemlere açık olacaksınız.
İş alanlarınızda her şeye bu kadar çok anlam yüklememeye çalışın ve gerçekçiliği elden bırakmayın. Gözünüzü dört açın ve birkaç gün boyunca oluşacak koşulları kafanızda çok büyütmeyin.
Yine bu hafta aile ilişkilerinizde dikkatli olmanız gerekebilir. Göz önünde olacağınız yerlerde, işinizde ve aile ortamlarınızda yönlendirmelere, kıskançlıklara, manipülasyona açık olacaksınız. Kolay çileden çıkabilir, ilişkilerinizi zorlayabilirsiniz.
AKREP BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Bu hafta başı aile hayatınızda kendinizi işe yarar göreceksiniz sevgili Akrep ve yükselen Akrepler. Yapılması gereken işlerinizi kolaylıkla halledebilirsiniz. Parasal işlerinizde işler bu hafta istediğiniz gibi ilerleyebilir ama kararsızlıklardan sıyrılmalı, kendi doğrularınıza inanmalısınız.
Çarşamba ve perşembe günleri aşk hayatınızda bazı zorlanmalar veya aldanmalar oluşabilir. Risk almayın, para harcamayın ve inatçılıktan uzak durarak, ilişkilerinizde ve iletişiminizde kendinizi kandırmamaya özen gösterin.
Tutkularınızın aşk hayatınızda sizi yanıltmasına veya aldatmasına izin vermemelisiniz. Yine hayata gerçekçi bakmayışınız yüzünden ortaklaşa para alanlarınızda yanılgılara meyilli olacaksınız.
Ayrıca uzak çevrenizle olan ilişkilerinizde sorunlar da oluşabilir. Etrafınızı yönlendirmeye çalışmanız veya onlardan aynı davranışı görmeniz sizi ve ilişkilerinizi zorlayabilir.
YAY BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Bu hafta iletişiminiz yüksek bir şekilde başlayacak sevgili Yay ve yükselen Yaylar. Sizi merak eden, yanınızda olmak isteyen çok insan olabilir. Özel hayatınızda sevdiğiniz insanla olan paylaşımlarınız artarken bu hafta bazı hayal kırıklıklarına açık olabilirsiniz.
Çarşamba ve perşembe günleri sevdiğiniz insanla yapacağınız konuşmalar, ailenizin sizi yanlış yönlendirmesiyle sorun olarak karşınıza çıkabilir. Yönlendirilmelerden ve aldanmalardan uzak durun. İlişkilerinizde kendinizi kandırmayın.
Davranışlarınızdaki belirsizlikler, ilişkilerinizi zorlayabilir. Yine parasal konularda ilişkilerinizde bazı dengesizlikler, krizler ve sorunlar ortaya çıkabilir. Büyük parasal işlerden çarşamba ve perşembe günleri uzak durmaya çalışın.
OĞLAK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Maddi konularda yapılması gereken işlerinizle haftanız başlıyor sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar. Para konularında hep aynı hatalara düşmemek için yanlışlarınızı fark etmelisiniz. İş hayatınızda konuşma ve görüşmeleriniz artarken, bu hafta gerçekçilikten uzaklaşmamalısınız.
Tam da bu noktada çarşamba ve perşembe günleri yakın çevrenizdeki insanlar, iş konularında sizi yanlış yönlendirebilirler. İletişim halinde olduklarınıza karşı daha net ve açık olmaya çalışın. Konuşmalarınızda gerçekçiliği elden bırakmayın.
Yine enerjiniz düşük çalışabilir. Hastalıklara veya alerjilere dikkat edin. Ama çarşamba günü en çok ilişkilerinizde düzeni ve dengeyi sağlamalısınız. Kıskançlık, yönlendirme gibi etkilerle sevdiğiniz insanla olan ilişkilerinizi çıkmaza sokmayın. Aynı etkileri siz görürseniz buna çok fazla tepkiyle yaklaşmayın.
KOVA BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Bu hafta istediğiniz konuların üzerine eğilebilirsiniz sevgili Kova ve yükselen Kovalar. Bu aralar yeni maceralar keşfetmeye olan ilginiz yüksek, hobilerinize yoğunlaşabilirsiniz. İş hayatınızda bu hafta bazı çekişmelere ve güçlüklere hazır olmalısınız. Gerçekçi adımlar size kazandırır.
Gerçekçilik demişken çarşamba ve perşembe günleri eğlence ve aşk hayatınız için yapacağınız harcamalarınız sizi yanıltabilir. Sahip olduklarınız konusunda gözden kaçırdığınız şeyler olabilir.
Parasal konularda şartlarınızı birkaç kez gözden geçirmeden önemli bir alışverişte bulunmayın. Kumar veya spekülasyonu yüksek işlerden uzak durun. Borsada yatırım yapıyorsanız çok dikkatli olmalısınız. Yine Bu çarşamba iş alanlarınızda beraber çalıştığınız ya da yanınızda çalıştığınız insanlarla olan ilişkilerinizde sıkıntı ve sorunlar oluşabilir. Gerginlikleri ve krizleri iyi yönetmeye çalışın.
BALIK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Haftanız yavaş başlarken ailevi konularda yapılması gereken işler önem kazanabilir sevgili Balık ve yükselen Balıklar. Önemli bir konuda karar alacaksanız kararsızlıklarınızı geri bırakarak hareket etmelisiniz. Özel hayatınızda çekişmelere ve sürtüşmelere bu hafta dikkat edin.
Çarşamba ve perşembe günleri ailevi konuşmalarınızın sizi yanlış yönlendirmesine veya sizin onları aldatma etkilerine karşı dikkatli olun. Kararsızlıklarınız onları olumsuz etkileyebilir. Emlak alım, satımından da uzak durmaya çalışın.
Aile hayatınızda enerjiniz düşük çalışacak. Kendi kişisel hayatınızın belirsizlikleri, ailenizi yanıltabilir veya tam tersi bir durum oluşabilir. Hayalci davranmamaya ve buna göre kararlar almamaya çalışın.
Yine bu çarşamba özel hayatınızda sevdiğiniz insanla anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Çevrenizin ilişkiniz üzerinde baskı kurmasına izin vermeyin, sevdiğinizle göz önünde olacağınız ortamlarda birbirinizi yıpratmayın.
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