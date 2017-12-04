Bu hafta hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi

Avrupa futbolunun önemli turnuvalarından UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi heyecanı bu hafta sürüyor. Futbolseverler bu hafta hangi maçların oynanacağını merak ediyor. Bizde sizler için bu hafta oynanacak Süper Lig, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi'nin maçlarını derledik. Peki, bu hafta hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda? İşte bu hafta oynanacak maçlar...

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Avrupa futbolunun bir numaralı turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. ve son hafta maçları oynanacak. İşte bu hafta oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 6. hafta maçları:

5 ARALIK

Manchester United - ÇSKA Moskova 22.45 (Tivibu Kanal 82)

Chelsea - Atletico Madrid 22.45 (Tivibu Spor 3)

Roma - Karabağ 22.45 (Türkiye'de yayınlayan kanal bulunmuyor)

Celtic - Anderlecht 22.45 (Türkiye'de yayınlayan kanal bulunmuyor)

Benfica - Basel 22.45 (Türkiye'de yayınlayan kanal bulunmuyor)

Bayern Münih - PSG 22.45 (Tivibu Spor 2, TRT 1)

Barcelona - Sporting Lizbon 22.45 (Tivibu Spor 4)

Olympiakos - Juventus 22.45 (Türkiye'de yayınlayan kanal bulunmuyor)

6 ARALIK

Maribor - Sevilla 22.45 (Türkiye'de yayınlayan kanal bulunmuyor)

Shakhtar Donetsk - Manchester City 22.45 (Tivibu Spor 3)

Liverpool - Spartak Moskova 22.45 (Türkiye'de yayınlayan kanal bulunmuyor)

RB Leipzig - Beşiktaş 22.45 (Tivibu Spor 2)

Feyenoord - Napoli 22.45 (Tivibu Spor 4)

Tottenham - APOEL 22.45 (Türkiye'de yayınlayan kanal bulunmuyor)

Real Madrid - Borussia Dortmund 22.45 (Tivibu Kanal 82)

Porto - Monaco 22.45 (Türkiye'de yayınlayan kanal bulunmuyor)

UEFA AVRUPA LİGİ

Avrupa futbolunun iki numaralı turnuvası olan UEFA Avrupa Ligi'nde 6. ve son hafta maçları oynanacak. Temsilcilerimiz Başakşehir ile Konyaspor'un da yer aldığı Avrupa Ligi'nin 6. hafta maçları şu şekilde:

7 ARALIK 2017

Apollon Limassol - Everton 21.00 (Türkiye'de yayınlayan kanal bulunmuyor)

Hoffeneim - Ludogorets 21.00 (Tivibu Spor 3)

Başakşehir - Braga 21.00 (Tivibu Spor 2, TRT 1)

Villarreal - M.Tel-Aviv 21.00 (Türkiye'de yayınlayan kanal bulunmuyor)

Atalanta - Lyon 21.00 (Tivibu Spor 4)

Kopenhag - Sheriff 21.00 (Türkiye'de yayınlayan kanal bulunmuyor)

Young Boys - Skenderbeu 21.00 (Türkiye'de yayınlayan kanal bulunmuyor)

Rijeka - Milan 21.00 (Türkiye'de yayınlayan kanal bulunmuyor)

Dinamo Kiev - Partizan 21.00 (Tivibu Kanal 82)

Slavia Prag - Astana 21.00 (Türkiye'de yayınlayan kanal bulunmuyor)

Austria Wien - AEK 21.00 (Türkiye'de yayınlayan kanal bulunmuyor)

Zlin - Lokomotiv Moskova 21.00 (Türkiye'de yayınlayan kanal bulunmuyor)

Kızılyıldız - Köln 23.05 (Tivibu Kanal 82)

Zorya - Athletic Bilbao 23.05 (Türkiye'de yayınlayan kanal bulunmuyor)

Arsenal - BATE 23.05 (Türkiye'de yayınlayan kanal bulunmuyor)

Marsilya - Salzburg 23.05 (Tivibu Spor 3)

Vardar - Rosenborg 23.05 (Türkiye'de yayınlayan kanal bulunmuyor)

Zute Waregem - Lazio 23.05 (Türkiye'de yayınlayan kanal bulunmuyor)

Hertha Berlin - Östersunds 23.05 (Türkiye'de yayınlayan kanal bulunmuyor)

Guimaraes - Konyaspor 23.05 (Tivibu Spor 2)

Hapoel Beerşeba - Viktoria Pizen 23.05 (Türkiye'de yayınlayan kanal bulunmuyor)

Vitesse - Nice 23.05 (Türkiye'de yayınlayan kanal bulunmuyor)

Real Sociedad - Zenit 23.05 (Tivibu Spor 4)

Steaua Bükreş - Lugano 23.05 (Türkiye'de yayınlayan kanal bulunmuyor)

SÜPER LİG 15. HAFTA MAÇLARI

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Liderlik yarışında zirveyi Başakşehir'e kaptıran Galatasaray'ın 16. hafta karşılaşmasında tekrar liderliği kazanabilmek için kıyasıya mücadele edeceği Süper Lig'de 15. hafta maçları şu şekilde:

Süper Lig maçları beIN Sports kanallarında yayınlanmaktadır.

8 ARALIK

Bursaspor - Fenerbahçe 20.00

9 ARALIK

Kasımpaşa - Trabzonspor 14.00

Evkur Yeni Malatyaspor - Göztepe 14.00

Antalyaspor - Gençlerbirliği 16.30

Galatasaray - Teleset Mobilya Akhisarspor 19.30

10 ARALIK

Osmanlıspor - Aytemiz Alanyaspor 14.00

Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir 16.30

Kayserispor - Beşiktaş 19.30

11 ARALIK

Atiker Konyaspor - Kardemir Karabükspor 20.00

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