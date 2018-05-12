Bu hafta ne yapsak? (12 Mayıs 2018)

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Sakıp Sabancı Müzesi, baharı SSM Bahar Festivali ile karşılıyor. Sokak performanslarıyla tanınan Uninvited Jazz Band, saat 10.00’dan itibaren gün içinde farklı zamanlarda swing ve blues parçalardan oluşan 4 konser; Bora Çeliker Blues Band de 1940’lardan günümüze blues ve benzeri müziklerden örneklerin yanı sıra funk ve rock ‘n’ roll klasiklerini seslendireceği farklı saatlerde 2 konser verecek. Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars konseriyse 19.30’da gerçekleşecek.