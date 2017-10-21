Bu hafta ne yapsak? (27 Ekim 2017)

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Electro-pop ve techno’nun dinamik ikilisi HVOB ve son albümleri ‘Silk’in tanıtım turnesi kapsamında onlara eşlik eden Winston Marshall, 22.30’da Zorlu PSM Ana Tiyatro sahnesinde huzurlarda... Studio sahnesi ise gece yarısı itibarıyla Mabbas: Constant Sorrow Techno Experience’i ağırlayacak.