Bu hafta ne yapsak?(07 Nisan 2018)

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İstanbul Blue Night, mixed konseptiyle Türk rock müziğine damga vuran isimleri bir araya getiriyor. Duman’ın Nejat Yavaşoğulları, Hayko Cepkin’in Moğollar ve Manga’nın Fatma Turgut’la performans sergileyeceği festivalde ana sahnenin yanı sıra Yok Öyle Kararlı Şeyler, Ars Longa ve Nadas, İstanbul Blue Night Records yan sahnesinde hayatla eğlenceyi karıştıracak. Etkinlik Küçükçiftlik Park’ta 14.00’te.