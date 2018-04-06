Bu hafta ne yapsak?(07 Nisan 2018)

İstanbul Blue Night, mixed konseptiyle Türk rock müziğine damga vuran isimleri bir araya getiriyor. Duman’ın Nejat Yavaşoğulları, Hayko Cepkin’in Moğollar ve Manga’nın Fatma Turgut’la performans sergileyeceği festivalde ana sahnenin yanı sıra Yok Öyle Kararlı Şeyler, Ars Longa ve Nadas, İstanbul Blue Night Records yan sahnesinde hayatla eğlenceyi karıştıracak. Etkinlik Küçükçiftlik Park’ta 14.00’te.
Müzik, yaratıcılık ve teknolojiyi buluşturan Sónar Festivali’nin İstanbul ayağı, Zorlu PSM’de gerçekleşecek. Festivalde bugün Zozo, Monality, Vessels, Damian Lazarus & the Ancient Moons, Jon Hopkins, Black Coffee, Fatboy Slim, Murat Uncuoğlu B2B Alican gibi isimler sahnede olacak.
Milyon Beach Kilyos sahnesi 22.00 itibarıyla Kurtalan Ekspres’i ağırlayacak.
PourChoeur ile Boğaziçi Caz Korosu ve Boğaziçi Gençlik Korosu’nun sahne alacağı etkinlik 20.30’da Surp Hovhan Vosgeperan Ermeni Katolik Kilisesi’nde gerçekleşecek.
Yeni Türkü, 19.00’da Trump Cadde sahnesinde olacak, konser ücretsiz.
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