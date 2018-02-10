Bu hafta ne yapsak?(10 Şubat 2018)

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Rock müzik dinleyicisi için kaçırılmayacak; Laneth Bir Gece 2 huzurlarda! Salon’da gerçekleşecek gecede The Climb, Tünay Akdeniz, Rashit, Asafated, Murder King sahnede olacak. Konser sonrası gece Nikki Wild’ın DJ seti ile gece devam edecek.