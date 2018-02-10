Bu hafta ne yapsak?(11 Şubat 2018)

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Şişli Belediyesi, Bana Göz Kulak Ol Duyarlı Yaşam Derneği işbirliğiyle, sokak hayvanları yararına bir bağış konseri düzenliyor. 20.00’de Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde gerçekleşecek, Sinan Güleryüz’ün sahne alacağı konserden elde edilecek gelir, sokak hayvanlarının tedavisine ve sahipsiz hayvanların yararına kullanılacak.