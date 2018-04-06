Bu hafta ne yapsak?(12 Nisan 2018)

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XJAZZ: Anadolu’nun Kayıp Şarkıları konseri canlı performanslarla Babylon’da sahnelenecek. Filmde söylenen yöresel şarkılar perdeye yansıtılırken sahnede bas gitarda Alp Ersönmez, gitarda Sarp Maden, perküsyonda İzzet Kızıl, klavyede Serhat Ersöz, davulda Volkan Öktem ve trombonda Hasan Gözetlik bu şarkılara eşlik edecek. Tarabya Ensemble ve DU-YEK Borusan Müzik Evi’nin konuğu oluyor. Konser 21.00’de. Davul Toplantısı konseriyse Dorock XL’ta gerçekleşecek. Olivia Trummer ft. Kağan Yıldız & Berke Özgümüş Nardis Jazz Club’ta; Sultan Tunç aka. Rasta Baba KargART’ta; Ali Perret Kaset Mitanni’de ve Bir Gün, Bir Adam Bova’da sahnede olacak