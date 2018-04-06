Bu hafta ne yapsak?(13 Nisan 2018)

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XJAZZ kapsamında Nazdrave x Rap ft. Ceza, Ayben, Da Poet, Ağaçkakan, Kamufle IF Performance Hall Beşiktaş’ta, Alman caz trompetçisi ve piyanist Studnitzky ‘KY -Organic’ Salon’da, Matthias Meyer KLEIN’da, KÖK ve Ezgi Mutlu KargART’ta, Çağıl Kaya Kaset Mitanni’de ve Monk Trio ile Flux Duo Bova’da konser verecek.