Bu hafta ne yapsak?(15 Ocak 2018)

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ÇEV Sanat Genç Yetenekler Konseri 20.30’da Zorlu PSM Ana Tiyatro sahnesinde olacak. Keman sanatçısı Cihat Aşkın’ın sanat yönetmenliğini üstlendiği konsere şef İbrahim Yazıcı yönetimindeki Avrasya Filarmoni Orkestrası eşlik edecek. Konserin onur konuğu keman sanatçımız Suna Kan olacak... Yanı sıra Halit Ergenç de gençlerin heyecanına ortak olmak için sahnede olacak. Sahne alacak genç isimlerse Beste Gürkey (marimba), Yiğit Karataş (keman), Sofiko Tchumburidze (keman), Bade Daştan (keman), Cem Esen (piyano), Denizcan Eren (flüt), Bayram Kenan Tatlıcı (piyano), Yusuf Çelik (viyolonsel).