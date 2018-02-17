Bu hafta ne yapsak?(21 Şubat 2018)

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Tangolar ve Valslerle Bir Akşam isimli etkinlikte keman sanatçıları Merve Yentür, Püren Üstün; viyola sanatçısı Pınar Bayer ve viyolonsel sanatçısı İpek Gürel, 20.00’de Mozarthaus Sanat ve Konser Evi’nde sahne alacak.