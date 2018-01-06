Bu hafta ne yapsak?(6 ocak 2018)

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Bant Mag.’ın düzenlediği Kendine Has Demonation Festivali, 8. yılında Babylon’da... Gecede; Ankara’da kurulan indie rock topluluğu Al’York, Lara Di Lara olarak da tanınan Dilara Sakpınar’ın Avusturya’da yaşayan müzisyen Levni’yle projesi Alike Places, yerli bağımsız müzik sahnesinin köklü gruplarından Kim Ki O konuk oluyor. Hip-hop’ın yanı sıra rock’ı benimseyen Aga B (Live) ve Doğukan Acar ya da diğer adıyla Fluctuosa da huzurlarda olacak.