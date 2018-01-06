Bu hafta ne yapsak?(9 Ocak 2018)

4 | 5

Babylon sahnesi, sağlık sorunları sebebiyle eskisi kadar sahne alamayan duayen ses mühendisi Heights, nam-ı diğer Ali Baba için FOURinthePOCKET, Manga, Moğollar, Nil Karaibrahimgil, Sertab Erener, Teoman ve daha birçok sürpriz sanatçıyı ağırlayacak.