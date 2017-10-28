Bu hafta rotamız İstiklal yolu ve Kastamonu

Kurtuluş Savaşı’nda Rusya’dan gemilerle gelen cephane İnebolu Limanı’na bırakılır. Kadın erkek, çoluk çocuk, genç yaşlı demeden aziz Kastamonulular bu cephaneyi omuzlarında, ellerinde, kucaklarında cepheye taşırlar ve hikâye başlar. Memleket Kastamonulusu, Erzincanlısı, Anteplisi demeden bu aziz millet sayesinde istiklaline, hürriyetine, cumhuriyetine kavuşur. HT Pazar'dan Ömür Akkor'un yazısı...

Cephanenin cepheye taşındığı bu yol “İstiklal Yolu” olarak artık yürüyüşe açıldı. Bu 95 kilometrelik yol, ecdadın memleketi nasıl kurtardığının da en büyük göstergelerinden biri. Geçen yıllarda 3 günde yürüdüğüm bu yol hakkında izlenimlerimi ve aziz memleket Kastamonu’yu sizin için bu yazıda derledim.

İstiklal Yolu faunası ve ürünleri

Kanlıca mantarı

Ayı mantarı

Kiren (kızılcık)

Kiren tarhanası ve ekşisi

Eyşi (elma ekşisi)

Elma pekmezi

Bitki turşuları

Yabani otlar

Kastamonu’da yenilmesi gerekenler

Tabakoğlu Pastırma

İzbeli Çiftliği’nde kahvaltı

Münire Sultan

Sofrası’nda Kastamonu

yemekleri

Kastamonu yemekleri

Kül ekmeği

Ekşi mayalı köy ekmekleri

Daday etli ekmeği

Simit tiriti

Pastırmalı soğanlı pide

Siyez unu

Siyez bulguru

Ziyaret edilmesi gereken yerler

Köylü pazarı

Cide sahilleri

Gideros Koyu

Kastamonu Kalesi’nde gün batımı

Entografya ve Kent Müzesi

Tüm Kastamonu ilçeleri

KISA KISA KASTAMONU

İzbeli Çiftliği

Sabiha Hanım, Cumhuriyet’in mihmandar kadınlarından Selma İzbeli’nin gelini... Kastamonu yöresindeki tüm yerel meyve ve sebzeleri tohumlarıyla oğlu Serdar İzbeli’nin yardımıyla çiftliğinde yetiştiriyor. Bence yemeklerini de kendisini de efsane yapan en mühim özelliği bu! O geleneklerine, göreneklerine, tariflerine, yemeklerine, yerel elmalarına, domateslerine, ekmeklerine bağlı bir süper babaanne. İyi ki bu kadar güzel insanlar var, iyi ki memleketlerine sahip çıkıyorlar.

Münire Hanım Sofrası

Nasrullah Camii yanındaki Yavuz Emen’in sahip olduğu Münire Sultan Sofrası’nda Kastamonu mutfağının bir resmi geçidi gibi banduması, eyşili pilavı, tiridi, eyşisi, şerbeti ne ararsanız var. Yavuz Bey’in ve şefi Ali Karamuk’un mutfaklarına sahip çıkma gayretleri alkışı fazlasıyla hak ediyor.

Kastamonu ekmekleri

Ekmekte hem ekşi maya kullanımları hem de taş fırında pişirmelerinin yanı sıra geleneksel yöntemlerini hâlâ uygulamaya devam etmeleri bence Kastamonu’yu ekmek hususunda Türkiye’de bir adım öne çıkarıyor. Buraya ekmekleri için bile seyahat edilir.

Tabakoğlu Pastırma

Gerçekten Türkiye’nin en iyi pastırması olduğu aşikâr. Onu en iyi yapansa 4 kuşaktır aynı yöntemle yapılması ve geleneksel yöntemleri kullanmaya devam etmeleri. Ne zamanla yarışı var ne de daha fazla üretme telaşı! Hal böyle olunca da ortaya gerçekten mükemmel bir lezzet çıkıyor. Hemen yanı başındaki fırınla da beraber çalışan Tabakoğlu Pastırma’dan aldığınız pastırmayı pidenin arasına koyarak afiyetle yiyebilirsiniz.