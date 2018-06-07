İHA'da yer alan habere göre; Manisa'da tarımı yoğun bir şekilde yapılan çekirdeksiz sultani üzümde çok sık görülen sinsi hastalık, asmaların kurumasına neden oluyor. Kış aylarında asmanın gövdesinde sinsi ve hızlı bir şekilde ilerleyen hastalık yaz aylarında yapraklarda zebra deseni şeklinde belirti gösteriyor.



Hastalık hakkında bilgi veren Ziraat Mühendisi Savaş, "Fungal odun doku hastalıkları asmalarda ani kurumalar ve inmeler şeklinde kendini göstermekte. Hastalık etmenleri sıcak günlerde özellikle yaz aylarında birden inme şeklinde gösteriyor. Özellikle yapraklarda kurumalar zebra şeklinde desenler meydana getiriyor. Bu tür hastalıklar görüldüğü zaman bunları kestiğimizde 'V' şeklinde belirtiler, sürgünlerde ve gövdede iletim demetlerinin olduğu yerlerde siyahlaşmalar şeklinde kendisini gösteriyor. Hastalık da zaten budama yaralarıyla, rüzgarla, yağmurla ve böcek yalarıyla yayılmakta. Hastalık soğuk aylarda hızlı bir şekilde ilerlemekte. Yaz aylarında ise kendisini belli etmekte. Hastalık sinsi bir şekilde ilerlemekte" dedi.

"Hastalığın kimyasal bir mücadelesi bulunmamakta"



Hastalığın fark edildiği asmalardan fidan yapmak için dal ve kalem alınmaması önerisinde bulunan Savaş, "Özellikle bu tarzdaki asmalar işaretlenmeli ve bu asmalardan kalem alınmamalıdır. Çünkü hastalığın diğer bir yayılma şekli de fidanlarla olmakta. Bu tür hastalıkların bulaştığı asmalardan alınan kalemlerden fidanlar üretildiğinde hastalık yeni bağlara da geçmekte ve kurumalarla ekonomik kayıplara neden olmakta. Hastalığın kimyasal bir mücadelesi bulunmamakta. Ancak kültürel mücadele yöntemleri uygulanmaktadır" diye konuştu.

"Budamalar geç dönemde yapılmalı"



Hastalıkla kimyasal mücadele yapılamadığı için kültürel mücadeleye önem verildiğini belirten Savaş, "Hastalıkla kimyasal mücadele bulunmadığı için kültürel mücadeleye önem verilmekte. Kültürel mücadelede özellikle budamanın geç dönemde yapılması tavsiye ediliyor. Ne kadar geç budanırsa o kadar iyi oluyor. Budama yaraları açık kaldığı sürece hastalık etmenleri bu açık kısımlardan ilerliyor. Bir de budama yaparken budama aletleri mutlaka dezenfekte edilmeli. Yoksa budama aletleriyle birlikte diğer sağlıklı asmalara da bu hastalık bulaşmakta. Mücadele sırasında açık kalan büyük yaraların aşı macunu tarzı kapatıcı macunlarla üzerinin örtülmesi gerekiyor. Yoksa açık kalan yaralardan yağmur sularıyla, rüzgar ve böceklerin etkisiyle hastalığın sporları yayılmakta ve sağlıklı asmalara da bulaşmakta. Haziran ve Temmuz aylarında sıcaklıkların artmasıyla birden kendisini gösteriyor. Özellikle tek dal üzerinde kurumlar meydana gelmekte asmanın üzerinde salkımlar dahi kuruyor. Çekirdeksiz Sultani üzümde daha yaygın görülüyor. Hastalıklı asmalar ileriki aşamalarda diğer asmalara bulaştırmaması için sökülmesi gerekiyor" ifadelerini kulandı.



