Tonya'da silah sevgisi ile bilinen ilçede vatandaşlar ölmeden önce yakınlarına mezar taşlarına tabanca ve tüfek figürleri yaptırılmasını vasiyet ediyor. Vasiyet üzerine vatandaşlar ölen yakınları için tüfek ve tabanca figürleri yer alan mezar taşları yaptırıyor. İlçede mezarlıklardaki kabirlerde bulunan mezar taşları üzerindeki tabanca ve tüfek gibi figürleri yer alması dikkati çekiyor.



‘AĞABEYİMİN VASİYETİDİR’



Genç yaşta vefat eden ağabeyi Ahmet Kalyoncu’nun silah sevgisi olduğunu anlatan Hacı Salih Kalyoncu vasiyet üzerine mezar taşına tabanca figürü işlettiklerini söyledi. Kalyoncu “İlçemizde silah sevgisi çok. Benim ağabeyim genç yaşta vefat etti. Silaha çok sevgisi vardı. Onun vasiyeti üzerine mezar taşına silah figürü yaptırdık. Silaha olan sevgisinden dolayı bunu yaptırdık" dedi.



‘BİZİM SİLAHIMIZ KALEM OLMALI’



İlçe esnaflarından Ayhan Bozoğlu, yörelerinde silah sevgisinin üst düzeyde olduğunu belirterek “Herkesin eli silah tutmalı, kullanmayı becermeli. Ancak, silah devlete has. Bizim en önemli silahımız kalem olmalı. Silaha ihtiyacımız yok, topyekûn eğitime ihtiyacımız var" diye konuştu.

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İlçe sakinlerinden 81 yaşındaki Osman Günaydın ise 60 yıldan fazla silah taşıdığını anlatarak şöyle dedi: “1974’ten beri ruhsatlı silahım var. Babadan kalma silahların hatırası önemlidir. Tonyalı, yemek yemez, boğazından esirger ama silahtan esirgemez. En kalitelisine sahip olmaya çalışır. Orta yaşlılar en çok silah taşıyan gruptur. Yaşlılar, yıllarca silah taşıdı, yaşları ilerleyince bu alışkanlıklarından vazgeçtiler. Bu bir sevgidir"Silaha olan düşkünlüğün gelenek halini aldığı Tonya ilçesinde erkekler gibi kadınlar da silah taşıyor. Kadınlar kırsalda evlerinden uzakta özellikle yaylalardaki bağ bahçe işlerine giderken tabanca ya da tüfeklerini de yanlarında bulunduruyor.