Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede yarın sabaha kadar havanın parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde gerçekleşmesi beklenen 5 ilde rüzgarların güneyli yönlerden orta, yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Söz konusu illerde rüzgarın yer yer kuvvetli esmesi ve toz taşınımı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından dün akşamüstü İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak etkili oldu. Akşam saatlerinde etkisini yitiren yağış İstanbullulara zor anlar yaşattı. İstanbul'da sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi beklenirken akşam saatlerinden itibaren il genelinde aralıklı sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının Marmara ve Ege'de 2 ila 4 derece azalarak mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

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