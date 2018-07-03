Bu isimlere sahip olanlar aşk hayatında daha şanslı

Aşk hayatınıza isminizin etkisi olduğunu daha önce düşünmüş müydünüz? Bakın hangi isimler aşk hayatında daha avantajlı... İşte bir tanışma uygulamasının araştırmasına göre karşı cinsi cezbeden, aşk hayatında şans getiren isimler!