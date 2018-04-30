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Suyun altında görünmeyen kayalar olabiliyor. Bu nedenle sezon başında ilk kez giriş yaparken nerede ne olduğunu tespit etmeden suya dalamıyoruz. Önce suya girip içinde herhangi bir tuzak olup olmadığını kontrol ediyoruz. Bir şey yoksa göletlerden yüzerek geçişi hızlandırıyoruz. Geriye dönüşü olmayan bu kanyonun yüzde 60'ını göletlerden yüzerek geçiyorsunuz."