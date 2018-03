Büyükler için kurulan bu köyün eşi benzeri yok!

Emekli olduktan sonra aktif, sağlıklı bir yaşamın hayalini kuruyorsanız ilginizi çekecek bir haberimiz var. Artık emekliler için İstanbul’da doğayla iç içe, dostlarla beraber, keyifli ve yepyeni bir hayat başlıyor. İstanbul Selimpaşa’da yapımına başlanan ve Türkiye’de bir ilk olan HerDem Sağlıklı Yaşam Köyleri’nin dünyada da eşi benzeri bulunmuyor.

BURADA HERKES YAŞAMAK İSTEYECEK

Öncelikle belirtelim, HerDem Sağlıklı Yaşam Köyleri bugüne dek gördüğünüz hiçbir yaşam alanına benzemiyor. Yalnızca 55 yaş ve üstü büyüklerimizi ağırlamaya hazırlanan HerDem Sağlıklı Yaşam Köyleri, sakinlerinin şehirde çeşitli nedenlerle fırsat bulamadıkları aktiviteleri sınırsızca yapmalarına imkan sağlayacak. Ebru kursu, şapka dikim atölyesi, müzik dersleri, tiyatro, yazlık sinema, havuz kenarındaki kır kahvesi bunlardan yalnızca birkaçı. Türk kültüründen dünya mutfaklarına uzanan özel lezzetlerin sunulacağı restoranda, köyün ortak hobi bahçesinde yetiştirilen sağlıklı ve doğal ürünler kullanılacak.

HerDem’de aktivitelerde, etkinliklerde ve faaliyette sınır yok. Spor yapmak isteyenler açık havada yürüyüş yapmanın ya da fitness eğitmenleriyle kapalı salonlarda spor yapmanın keyfini çıkarabilecekler. Torunların çok seveceği oyun parkları ve piknik alanlarının hazırlandığı bu huzurlu köyün içinde, ulaşım da çok kolay. HerDem sakinleri için özel olarak getirtilen golf araçlarıyla ne zaman isterseniz köy içinde istediğiniz her yere gidebileceksiniz.

SAMAN ODASINDA TERLEYİN, TUZ ODASINDA NEFESİNİZİ AÇIN

HerDem Sağlıklı Yaşam Köyü’nün içinde bir de yenilenme merkezi bulunuyor. Bu merkezde stresten uzaklaştıran kneipp havuzu, solunum sorunlarına çare olan tuz odaları, sıcaktan bunalmadan sauna etkisi yaşatan saman odaları, ağrılara iyi gelen sıcak su ve taş yatakları, geleneksel Türk hamamı, jakuzili havuzlar ve yüzme havuzu gibi pek çok ayrıcalık sunuluyor.

KÖYÜN İŞLETME ÇÖZÜM ORTAĞI AMERİKALI AVENDELLE OLACAK

Böylesine özel bir köyün işletmesinin de çok özel bir anlayışla yapılması gerekiyor. HerDem’de işletme çözüm ortağı olarak, Amerikalı yaşlı bakım destek hizmetlerinde uzman bir kuruluş olan Avendelle görev üstleniyor. Köyün tüm çalışanları, Avendelle’nin uzman kadrosuyla birlikte yurt içi ve yurt dışında özel eğitimler alacak, görevlerine ondan sonra başlayacaklar. Avendelle, Amerika’da sahip olduğu uzun yıllara dayanan tüm tecrübesini HerDem sakinlerinin ihtiyaçlarının mükemmel şekilde karşılanması için seferber etmiş durumda.

DOĞAL VE MODERN BİR KÖY HAYATI

Sakinlerinin köy dışına çıkmadan yaşayabilecekleri şekilde tasarlanan HerDem, doğayla iç içe olmak, doğayı ve yaşamı hissedebilmek için her türlü imkanı sunuyor. Geniş piknik alanları, uzun yürüyüş parkurları, meyve ağacı bahçeleri, tarlaları, doğal göletleri, farklı canlı türlerinin yaşamasına imkan veren ekosistemi, geleneksel tandır ve ekmek fırınlarıyla modern ve ferah bir köy yaşantısı HerDem sakinlerini bekliyor.

Sağlıklı yaşam köyünün mimari yapısı, 55 yaş ve üzeri büyüklerimizin her türlü ihtiyacı ve konforu düşünülerek tasarlanmış bulunuyor. 614 haneli köyde her biri 2 katlı 45 konak yer alıyor. Her bir konak 10 veya 14 bağımsız haneden oluşuyor. Konakların içindeki her hanenin kendi salonu, banyosu, yatak odası, balkonu, mutfağı ve bir de hobi bahçesi bulunuyor. Konakların dış bölümü, Türkiye’nin yedi bölgesindeki yöresel konaklardan ilham alınarak tasarlandı. Böylece HerDem sakinleri köy içinde keyifle dolaşırken Türkiye’nin tüm bölgelerinin esintilerini hissedebilecekler.

KÖY EVLERİNİN ÖZELLİKLERİ

- Köy haneleri özel olarak tasarlanmış akıllı sistem sağlık donanımına sahip bulunuyor. (Salon, banyo ve yatak odasında doktor çağırmak için kurulmuş sistemler, IP kamera altyapısı gibi tüm detaylar düşünülmüş.)

- Köy haneleri eksiksiz mobilyalı ve aksesuarlı teslim edilecek. Her yer hem konforlu, hem de kaliteli olması için özel ve titiz bir yaklaşımla seçilerek döşenmiş.

- Her köy hanesinin tahsisli kendine ait hobi bahçesi bulunuyor. Doğadan keyif almak, doğaya dokunmak ve daha fazla iç içe olmak böylece mümkün. Hem de hobi bahçenizde gönlünüzce zaman geçirebilmeniz için düşünülmüş detaylar bunlar.

- Köydeki her konak yaz-kış üstü açılabilen, cam tavanlı, havadar bir iç avluya sahip. İç avlular mobilyalı ve TV’li şekilde kullanıma hazır olarak teslim edilecek. Böylece emeklilik yaşamının olmazsa olmaz keyfi bol bol sohbet muhabbet HerDem konaklarından hiç eksik olmayacak.

SAĞLIK MERKEZİ 7/24 ACIBADEM KALİTESİYLE HİZMETİNİZDE

HerDem sakinleri sağlık konusunda da en iyi hizmeti alacak, endişeleri bir kenara bırakacaklar. HerDem Sağlıklı Yaşam Köyleri’nin sağlık yönetimindeki çözüm ortağı olan Acıbadem Sağlık Grubu, bünyesindeki uzman hekimleri ve hemşireleriyle 7/24 köy içerisindeki sağlık merkezinde destek sağlayacak. Sağlık merkezinin geniş kadrosunda fizyoterapist, diyetisyen ve psikologlar bile bulunuyor. Kısacası HerDem’de huzurlu ve keyifli bir yaşam en iyi sağlık hizmetiyle bütünleşiyor.

4 Soruda HerDem

1.HerDem’de kimler yaşayabilir?

HerDem’de 55 yaş ve üstü büyüklerimiz yaşayabiliyor. 55 yaş altındaysanız, şimdiden evinizi alıp emekli oluncaya kadar yönetime kiralayabilirsiniz.

2.Evde acil bir durum yaşadığımda uzman sağlık personeline hemen ulaşabilecek miyim?

Kesinlikle evet. Köyün kendi içinde bir sağlık merkezi mevcut. Evlerin içerisinde salona, yatak odasına, banyoya, kısacası her yere, her an görevlilere kolayca ulaşılabilmesi için acil çağrı düğmeleri koyulmuş bulunuyor. Köyün kendine ait özel sağlık merkezinde 7/24 çalışan uzman tıp personeli acil bir durumda evlere ulaşarak yardımcı olacaklar.

3.HerDem’de sunulan diğer hizmetler nelerdir?

HerDem kendi içinde yaşayabilen, güvenli ve konforlu bir yaşam köyüdür. Marketinden, kuaförüne, kişisel bakımdan, eczane desteğine, kafeteryasından, restoranına tüm hizmetler düşünülmüş.

4.HerDem’de yaşamak için ne yapmam gerekiyor?

HerDem’de yaşamak için ev veya konaklama paketi satın alabilirsiniz. Aldığınız evde isterseniz kendiniz oturabilir isterseniz kiralayabilirsiniz. Tanıtıma özel satın alma fiyatları 286.000 TL’den (KDV dahil, tapu, noter masrafları hariç) başlıyor ve şerefiyesine göre değişiyor. Evinizi isterseniz yönetime kiralayabiliyorsunuz

Satın almadan konaklamak isteyen köy sakinleri yemek hariç, sağlık ve temizlik paketi dahil, aylık 4.500 TL + KDV (2018 fiyatlarıyla, her yıl TEFE-TÜFE artışlı) ücretle HerDem’in benzersiz imkanlarından yararlanabiliyor, emekliliğin keyfini gönüllerince yaşayabiliyorlar.

