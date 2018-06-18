Türkiye'nin gözde tatil merkezlerinden Bodrum, dünyanın her yerinden ağırladığı konuklarıyla turizmcilerin yüzünü güldürüyor.
BODER Genel Sekreteri Orhan Kavala: "Bodrum'un kendine has bir güzelliği var. Bu yabancı turistlerin ilçeyi tercih etmeleri ve Bodrum'a gelmeleri çok önemli bir olay. 2016 ve 2017 yıllarını değerlendirirsek, bu sezon bu yılların üzerinde ciddi bir artış yaşanacak" dedi
TÜRSAB Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Sevinç Gökbel: "Sadece Alman veya İngiliz pazarı değil Rusya, Hollanda, Polonya, Ukrayna ve Bulgaristan gibi pazarlardan da çok ciddi artışlar var. Umarız biz gelen konuklarımızı da memnun gönderirsek bu sezon, hak ettiğimiz rahatlamayı sağlayacağız" diye konuştu
Bu yıl da Türkiye'nin ve dünyanın birçok noktasından turisti misafir eden Bodrum ilçesi, hem tatilcileri hem de turizmcileri oldukça mutlu ediyor. Geçen yıllara göre turizmde ciddi artış gösteren ilçede, sezon boyunca bu hareketliliğin sürmesi bekleniyor.
Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Genel Sekreteri Orhan Kavala, en çok İngiltere, Hollanda, Rusya, Almanya ve Polonya'dan gelen turist sayısında artış olduğunu söyledi.
Kavala, "Mayıs ayı sonu itibarıyla İngiltere'den 32 bin 562 kişi. Polonya'dan 16 bin 51 kişi. Geçen yıl Polonyalı turist 3 bin 721 civarındaydı. Artış yüzde 331 dolayında. Rusya'da yüzde 44'lük bir artış yaparak, 10 bin 281 kişi oldu. Almanya geçen yıla göre yüzde 318'lik bir artış yaparak, 17 bin 701 kişi, Ukrayna 2 bin 289 olan geçen yıl ki sayısını, yüzde 129 artışla 5 bin 232'ye çıkarttı." dedi.
Turist sayısının bununla sınırlı kalmayacağına dikkati çeken Kavala, şöyle konuştu:
"Yaz sezonu yabancı turist açısından oldukça olumlu geçecek. Daha önceki yüksek sezonlarda ulaştığımız sayılara bu yıl ulaşacağımızı ümit ediyoruz. Artışlar bunu gösteriyor. Bodrum'un kendine has bir güzelliği var. Yabancı turistlerin ilçeyi tercih etmeleri ve Bodrum'a gelmeleri çok önemli. 2016 ve 2017 yıllarını değerlendirirsek, bu sezon bu yılların üzerinde ciddi bir artış yaşanacak."
Kavala, bu yıl kruvaziyer turizmi ve lüks yat trafiğinde de iyi bir artış yaşandığına dikkati çekti.
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Sevinç Gökbel de 2016-2017 yılları arasında yaşanan sıkıntılara rağmen sektörün durmadığını, tanıtım ve pazarlamada çaba gösterdiğini aktardı.
Bu çabaların 2018 yılı için çok olumlu olacağına değinen Gökbel, şunları söyledi:
"Dış pazar çalışmalarında bir değişiklik yok. Tur operatörlerimiz ciddi anlamda 2017'ye oranla pazarına göre değişen yüzde 30-60 oranında bir artışla çalışmayı sürdürüyorlar. Artış sadece bir iki ülkeyle sınırlı değil. Sadece Alman pazarı veya İngiliz pazarı değil Rusya, Hollanda, Polonya, Ukrayna ve Bulgaristan gibi pazarlardan da çok ciddi artışlar var. Umarız biz gelen konuklarımızı da memnun gönderirsek, sanıyorum bu sezon, hepimizin çok hak ettiği ve ihtiyacı olan rahatlamayı sağlayacak."
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