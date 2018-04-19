Kaspersky Lab’in Orta Doğu, Türkiye ve Afrika için düzenlediği Cyber Security Weekend etkinliğinde yeni bir siber casusluk saldırısı duyuruldu. “Operation Parliament”, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) Bölgesi odaklı olmak üzere tüm dünyada yüksek profilli kurumları odağına alıyor.

2017’den beri etkin olan saldırılar yasama, yürütme ve yargı alanlarında üst düzey kurumları hedef alıyor. Uzmanlar aralarında Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Ürdün, Filistin, Mısır, Kuveyt, Katar, Irak, Lübnan, Umman, Cibuti ve Somali’nin de yer aldığı toplam 27 ülkede, kamu ve özel sektördeki büyük kuruluşların saldırıya uğradığını tespit etti.

Elde edilen bulgulara göre, saldırganlar kurbanların sistemlerine bir zararlı yazılımla sızıyorlar. Bu yazılım, saldırganların istediği kodları/komutları çalıştırmasını ve sonuçları http talepleri ile almalarını sağlayan bir uzak cmd/powershell terminaline sahip. Saldırıların gizli kalması için de büyük özen gösterildiği ve sızmadan önce kurbanların cihazlarının doğrulandığı belirtiliyor. Kaspersky Lab ürünleri bu teknikleri kullanan saldırıları başarıyla tespit edip engelliyor.

Kaspersky Lab araştırmacıları bu tür bir saldırıyı engellemek isteyen kurumların ekstra özen göstermelerini ve aşağıdaki ekstra önlemleri almalarını tavsiye ediyor:

- Çalışanlarınızı, hedef odaklı kimlik avı e-postalarını veya kimlik avı bağlantılarını yasal e-postalar ve bağlantılardan ayırt edebilmeleri için eğitin.

- Yalnızca başarısı kanıtlanmış, kurumsal düzey uç nokta güvenlik çözümleri kullanmakla kalmayın, bunun yanı sıra Kaspersky Anti Targeted Attack Platform gibi ağ anormalliklerini analiz ederek saldırıları yakalayabilen özel koruma yöntemleriyle gelişmiş saldırıları önleyin.

- Veri sızmasını önlemek için sıkı kurallar uygulayın ve içeriden kaynaklanan tehditleri önleyici teknikler kullanın.