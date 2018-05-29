Derlenen bilgilere göre, golf oynamanın sporculara maliyeti, kulüplere ve bulundukları bölgelere göre değişiklik gösteriyor.
Üyelik ücretleri ve golf oynayabilmek için gerekli malzemeler dikkate alındığında bu spor, futbol ve basketbol gibi popüler dallara göre daha yüksek maliyetleriyle göze çarpıyor.
Türkiye'de golf kulüplerine ortalama üyelik ücretleri yıllık 2 bin 500 lira ile 40 bin lira arasında değişiyor. Golf kurslarının saatlik ücreti ise ortalama 100-150 lirayı buluyor. Grup derslerinin saatlik ücretleri ise kişi başı 40 liraya kadar düşüyor.
Kulüp üyeliği olmayan sporcular, kulüplere oyun başı ücret ödeyerek sahalardan faydalanabiliyor. Golf sahalarının özelliklerine göre ücretler 100 lira ile 800 lira arasında değişiyor.
Bu sporu yaparken, golf seti ve kanvas pantolon, polo yaka tişört, şapka, eldiven ve ayakkabıya ihtiyaç duyuluyor.
Golf setinin fiyatları bin liradan başlıyor. Golf tutkunlarının çok daha yüksek fiyatlı golf seti alternatifleri de bulunuyor. Başlangıç seviyesi için golf seti ve kıyafetlerine yaklaşık bin 500 lira harcama yapmak gerekiyor.
Bu maliyetler göz önüne alındığında golfe başlamak isteyen sporcuların, ders ücretleriyle yaklaşık 5 bin lira harcama yapması gerekiyor.
TÜRKİYE'DE GOLF
Avrupa Golf Birliği (EGA) verilerine göre, Türkiye'de 6 bin 776 lisanslı golf oyuncusu bulunuyor. Bu oyuncuların 2 bin 613'ü erkek, bin 124'ü kadın ve 3 bin 39'u çocuk sporculardan oluşuyor.
Türkiye'nin genç nüfus potansiyeli ve lisanslı çocuk oyuncuların toplam oyunculara oranı dikkate alındığında, golfün Türkiye'de yakın gelecekte popüler spor dalları arasına girmesi bekleniyor.
Antalya'da 11, İstanbul'da ve Bodrum'da 2'şer, Aydın, Ankara ve Samsun'da 1'er olmak üzere Türkiye'de toplam 18 golf sahası bulunuyor. Avrupa ülkelerinde ise bu rakamlar Türkiye'nin çok üzerine çıkıyor.
Golf sahalarına yapılan yatırımlar artırılarak, Türkiye'nin golf alanında gelişmesi ve daha fazla turist çekmesi hedefleniyor.
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