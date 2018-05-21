TFF 2. Lig ve 3. Lig play-off mücadeleleri dışında mücadelenin tamamlandığı profesyonel liglerde Süper Lig'de Galatasaray şampiyonluğa ulaşırken, Spor Toto 1. Lig'de Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor, TFF 2. Lig'de Altay ve Hatayspor, TFF 3. Lig'de Manisa Büyükşehir Belediyespor, Darıca Gençlerbirliği ve UTAŞ Uşakspor bir üst lige çıkmayı başardı. TFF 2. Lig'de 1, TFF 3. Lig'de ise 3 takım daha bir üst lige çıkacak.

Bu ekiplerden MKE Ankaragücü, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Altay ve UTAŞ Uşakspor bir önceki sezonda da liglerinden yükselmeyi başarmıştı.

TFF 3. LİG'DEN SÜPER LİG'E

2015-2016'da TFF 3. Lig 1. Grup'ta şampiyon olarak 2. Lig'e çıkan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, büyük bir başarı göstererek her sezon bir üst lige çıktı.

2016-2017 sezonunda TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, play-off'a kalmayı başardığı sezonda sırasıyla Kocaeli Birlikspor, Amed Sportif Faaliyetler ve Gümüşhanespor'u yenerek Spor Toto 1. Lig vizesi aldı. 2017-2018'de sezona iyi başlamamasına rağmen teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde başarılı sonuçlara imza atan Erzurum temsilcisi, play-off'ta Ümraniyespor'un ardından Gazişehir Gaziantep'i yenerek Süper Lig vizesi aldı.

MKE ANKARAGÜCÜ

2016-2017 sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan MKE Ankaragücü, 72 puan topladığı sezonu lider tamamladı ve Spor Toto 1. Lig'e yükseldi. Bu sezon teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde başarılı bir sezon geçiren sarı-lacivertli ekip, sezonu 63 puanla ikinci bitirdi ve uzun süredir uzak kaldığı Süper Lig'e döndü.

ALTAY

Uzun süre Süper Lig'de yer aldıktan sonra TFF 3. Lig'e kadar gerileyen Altay, TFF 3. Lig 1. Grup'ta yer aldığı 2016-2017'de play-off finaline kadar yükseldi. Finalde Kocaelispor'u penaltı atışları sonucunda mağlup eden siyah-beyazlı ekip, TFF 2. Lig'e çıktı. Bu sezon da TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden İzmir temsilcisi son hafta karşılaşmasında lider Gümüşhanespor'u yenerek Spor Toto 1. Lig'e yükseldi.

UTAŞ UŞAKSPOR

2016-2017 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'den TFF 3. Lig'e çıkan UTAŞ Uşakspor da bu sezon mücadele ettiği TFF 3. Lig 3. Grup'ta şampiyon olarak TFF 2. Lig'e yükseldi.