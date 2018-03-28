2013'ten bu yana herhangi bir astronotun görev yapmadığı 9,4 ton ağırlığındaki uzay istasyonun kontrolden çıktığı konusunda 2016'da Çin hükümeti Birleşmiş Milletler'e uyarıda bulunmuştu.

"Cennet Sarayı-1" anlamına gelen Tiangong-1'in büyük kısmının atmosfere girdikten sonra yanarak yok olması beklenirken, yine de uzay istasyonundan büyük parçaların yeryüzüne düşebileceği uyarısı yapılıyor.

Tiangong-1'e ait parçaların düşebileceği bölgeleri hesaplayan uzay araştırmaları yürüten sivil toplum kuruluşu Aerospace Corp'a göre, Kuzey ve Güney Yarımküre'de riskli iki hat bulunuyor. Kuzey Yarımküre'deki riskli hat, Türkiye üzerinden de geçiyor.

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) uzay enkazı dairesi başkanı Holger Krag, "Bu kadar büyük enkazlar atmosfere girdiğinde genellikle yüzde 20 ila 40'ı yeryüzüne düşüyor. Ancak bu enkaz parçalarının birilerini yaralaması son derece düşük bir olasılık" derken, yaralanma ihtimalinin aynı yıl içerisinde iki kez bir kişinin üzerine yıldırım düşmesi ihtimali kadar olduğunu da belirtiyor. ESA, enkazın büyük olasılıkla okyanusa düşeceğini söylüyor.

Uzay istasyonu görev süresini 2013'te tamamlamıştı. Çinli bilim insanları, istasyonun uzay sevk sistemlerini kullanarak Tiangong-1'i kontrollü biçimde Dünya yörüngesinin dışına itmeyi planlıyordu. Ancak Mart 2016'da uzay istasyonundan Dünya'daki komuta merkezine veri iletimi durdu. Ardından da Çin, istasyonun kontrolden çıktığı açıklamasını yaptı.

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