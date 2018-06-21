Habertürk, son dönemde sıklıkla kamuoyunun gündemine gelen hayvanlara yönelik şiddet vakalarını psikiyatri uzmanlarına sordu.

Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre; işte uzmanların değerlendirmeleri:

Adli Psikiyatri Komisyonu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Sertaç Ak:

Bu işkenceyi yapan bir kişi birine tecavüz de edebilir. Çoğunluğu çocukluk döneminde görülmeye başlanıyor. Bu kişilerde anti sosyal kişilik bozukluğu görülüyor. Çocuklara verilecek eğitim, evcil hayvan yetiştirme de önemlidir. Ailelerin çocuklarını takibi de önlemler arasında.

Ankara Üniversitesi Prof. Dr. Hüseyin Hamdi Özhan:

İşin özü ailede başlar. Anne-babalar birbirine bağırmamalı. Hayvan sevgisi aşılanmalı. Çiftlerin çocuk sahibi olmadan önce eğitilmeleri çok önemli.

Ankara Üniversitesi Prof. Dr. Vesile Şentürk Cankorur:

Çocuklardaki davranış bozukluğu olduğunda hayvana şiddet ve eziyet gibi sonuçlar ortaya çıkıyor. Toplum ve ailenin etkisi de önemli. Bu insanlara farmakoterapi ve psikoterapi faydalı olabilir. Toplum içinde kendilerini belli etmezler. Eğitim desteği, toplumsal bilgilendirme faydalı olur.