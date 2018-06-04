Bu yazın en trend bikini ve mayo modelleri!

Yaz mevsimine kısa süre kaldı. Hatta güneyde tatil sezonu açıldı bile... Peki bu yıl hangi bikini ve mayo modellerini sıklıkla göreceğiz? İşte bu yıl plajlarda modaya yöne verecek bikini ve mayo modelleri...