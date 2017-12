12 | 32

Amerikan teknoloji devine göre 2017’de akıllı telefon kullanıcıları oynadıkları oyunlarda diğerleriyle kıyasıya rekabete girdi, oturdukları yerden istediklerini sipariş etti, çektikleri fotoğraflara yeni katmanlar ekledi ve her an her yerde video seyretti.