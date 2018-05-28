Ramazan bayramı emeklileri bayram ettirecek, çünkü hükümetin 1000 lira ikramiye sözü var. İlk olarak Başbakan Binali Yıldırım'ın duyurduğu bayram ikramiyesinin ne zaman hesaplara yatacağı açıklamaları da bakanlardan geldi. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarında ödenmesi beklenen ikramiyeden kimler faydalanacak? İkramiye ne zaman ödenecek? İşte bu sorularınıza yanıtlar...

BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLECEK?

- SSK, Bağ-Kur,

- Emekli Sandığı emeklileri,

- Şehit yakını ve gaziler,

- Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er-erbaşlar,

- Geçici köy korucuları,

- Şeref aylığı sahipleri,

- Şampiyon sporcular,

- Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

- Terörden zarar gördüğü için aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacaklar.

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Hükümet tarafından vaadedilen ilk ikramiye ödemesi Ramazan Bayramı öncesi ikinci ikramiye ise Ağustos ayında ödenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Eroğlu ödemelerle ilgili olarak "SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur, emekli maaşı alan tüm hak sahiplerimiz, vatandaşlarımız, emeklilerimiz Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı'nda net olarak maaşına bakılmaksızın 1000 TL bayram ikramiyesi alacaklar. Tarih, haziranın ilk haftasında inşallah. İkramiyemizi ayrı ödeyeceğiz, emekli maaşlarını ayrı ödeyeceğiz." dedi. Maliye Bakanı Naci Ağbal ise emekli ikramiyelerinin ödeme tarihi ile ilgili olarak yaptığı açıklamada "İlk defa Ramazan Bayramı’ndan önce başlıyoruz. Herhalde Haziran ayının başında ödemeleri yapılmış olacak." demişti.

BAŞBAKAN 'HER YIL' DEDİ

Emekl maaşlarına yapılacak ikramiye ödemesinin her yıl ödenmesi bekleniyor. Başbakan Binali Yıldırım ikramiye müjdesini Bakanlar Kurulu Toplantısı çıkışında açıklamış ve "her yıl Ramazan bayramı öncesi ve Kurban bayramı öncesi olmak üzere birer ikramiye vereceğiz; bayram ikramiyesi. Miktar ne? Ramazan bayramı öncesi 1000 lira, kurban bayramı öncesi 1000 lira" demişti.

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RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı, 14 Haziran Perşembe Arefe günü başlayacak;

1. günü 15 Haziran Cuma 2018,

2. günü 16 Haziran Cumartesi 2018,

3. günü 17 Haziran Pazar 2018,

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı, 20 Ağustos Pazartesi arefe günü ile başlayacak;

1. günü 21 Ağustos Salı 2018,

2. günü 22 Ağustos Çarşamba 2018,

3. günü 23 Ağustos Perşembe 2018,

4. günü 24 Ağustos Cuma 2018, olarak belirlenmiştir.