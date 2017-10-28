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“Hastalıkların özellikle de gribin artış gösterdiği bugünlerde sebzeler bize söğüş şekilde, salata olarak veya pişirilerek eşlik etmesi gereken vitamin, mineral ve posa depolarıdır. Bu nedenle şifa kaynağı besinleri ihmal etmemeli ve düzenli tüketmeye dikkat etmeliyiz" Deniz, 10 şifalı besinle ilgili bilgiler verip önemli uyarı ve önerilerde de bulunuyor.