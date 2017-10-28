Havanın giderek soğuduğu bugünlerde başta grip olmak üzere birçok hastalık tehdidi altındayız. Mevsim geçişlerinin yol açtığı yorgunluk ve halsizlik haliyse görmezden gelmememiz gereken bir başka sorun. Hastalıklardan korunmada, bağışıklığımızı güçlendirecek birbirinden yararlı ‘sonbahar besinleri’ aslında doğal birer aşı. Ceyda Erenoğlu, HT Magazin'de gribe karşı bağışıklık sistemini güçlendiren besinleri işledi...
BESİNLER GRİBE NASIL İYİ GELİYOR?
Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz, mevsiminde tüketilen sebze ve meyvelerin vitamin ve minerallerinden mümkün olduğunca yararlanmamız gerektiğini belirtiyor.
“Hastalıkların özellikle de gribin artış gösterdiği bugünlerde sebzeler bize söğüş şekilde, salata olarak veya pişirilerek eşlik etmesi gereken vitamin, mineral ve posa depolarıdır. Bu nedenle şifa kaynağı besinleri ihmal etmemeli ve düzenli tüketmeye dikkat etmeliyiz" Deniz, 10 şifalı besinle ilgili bilgiler verip önemli uyarı ve önerilerde de bulunuyor.
İşte bağışıklık sistemini güçlendiren, gribe iyi gelen yiyecekler!
1. BALIK
Proteinden zengin balık, içerdiği A ve B grubu vitaminler sayesinde bağışıklığı güçlendiriyor. Fosfor, magnezyum, iyot gibi minerallerin de kaynağı olan balık, kaliteli yağ asidi Omega 3’ten de zengin. Haftada 2-3 gün ızgara, fırın veya buğulama balık tüketmek gerekiyor.
2. MANTAR
Mantar, D vitamini içeren nadir besinlerden biri. C vitamini, fosfor, bakır, biotin gibi vitamin ve mineralleri de barındıran mantarı doğru tüketmenin yolunun kısa süreli pişirmek ve suyunu kaybetmemesini sağlamak olduğu belirtiliyor.
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