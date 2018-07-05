HT Egeli'de yer alan habere göre, Buca Belediyesi birbirinden muhteşem projelerle kentin kimliğini değiştirmeye devam ediyor. 4 yıllık süreçte 80’in üzerinde etkin proje hayata geçiren Buca Belediyesi, yatırım performansı ile tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

4 yıllık süreçte öz kaynaklarıyla 100 milyon TL’lik yatırım yaparak kentin vizyonunu değiştiren Buca Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin toplam rakamı 618 milyon 241 bin TL’yi bulan güçlü yatırım desteğiyle de yatırımların başkenti oldu. Yatırımlarıyla kentte değer yaratıp, kentlinin yaşam kalitesini arttıran ve artırmaya da devam eden Buca Belediyesi, 2018’in ikinci 6 aylık döneminde muhteşem açılışlara imza atacak. “Hızlı bir temel atma dönemi atlattık, şimdi kurdele kesme dönemimiz başlıyor” sözleriyle Buca’da yaşanacak renkli günleri müjdeleyen Belediye Başkanı Levent Piriştina, Buca’ya estetik ve tasarımda çağ atlatıp, işlevsellikte çığır açacak dev kent merkezi Buca Alışveriş ve Yaşam Kompleksi Buca Çarşı’dan, Buca’yı sanatın başkenti yapacak Buca Belediyesi Gösteri Sanatları Merkezi’ne, Çok Amaçlı Kapalı Pazaryerlerinden 2. Gençlik Merkezi’ne uzanan gurur yatırımlarının açılış takvimini açıkladı.

AÇILIŞ SERİSİ

Açılış serisine ‘Bir günü değil her gün yaşayan Pazaryerleri’ sloganıyla hayata geçirilen çok amaçlı kapalı pazaryerleri projeleriyle başlayacaklarını ifade eden Başkan Piriştina, devamında 2. Gençlik Merkezi, Buca Çarşı, Gösteri Sanatları Merkezi ve Buca Belediyesi Spor Kompleksi’nin geleceğini açıkladı. Piriştina, Solucan ve Kompost Gübre Tesisi’ni Eylül ayında, engelli Spor Kompleksi’ni ise 2018’in son aylarında hizmete açacaklarını müjdeledi.

"Başkan Levent Piriştina, temel atma törenlerini hızla atlattıklarını belirtti."