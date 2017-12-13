Bucaspor: 1 - Demir Grup Sivasspor: 0
Stat: Yeni Buca
Hakemler: Koray Gençerler, Mehmet Kısal, İbrahim Çağlar Uyarcan
Bucaspor: Mert Özyiğit, Ömer Kanberoğlu, Veli Kızılkaya, Emre Özkan, Abdullah Balıkuv, Enes Alıç (Dk. 62 Alpay Aldemir), Uğurcan Yazğılı (Dk. 66 Onur Alkan), Emre Toraman, Kerem Atakan Kesgin, Saruhan Fındıkcı, İlyas Çakmak (Dk. 79 İbrahim Şirin)
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Rıdvan Şimşek, Dyakov, Elderson, Hakan Bilgiç, Muhammet Demir, Rybalka, Muhammed Furkan Işık (Dk. 62 Ndinga), Cyriac, Cem Özdemir (Dk. 54 Mert Hakan Yandaş), Ergin Keleş (Dk. 54 Emre Kılınç)
Gol: Dk. 3 Abdullah Balıkuv (Bucaspor)
Sarı kartlar: Dk. 75 Tolgahan Acar (Yedek kulübesinde) ve Muhammet Demir, Dk. 76 Elderson (Demir Grup Sivasspor)
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor'u 1-0 mağlup eden TFF 2. Lig temsilcisi Bucaspor, adını son 16 turuna yazdırdı. İki takım arasındaki ilk mücadeleyi Demir Grup Sivasspor 2-1 kazanmıştı.
Müsabakanın 3. dakikasında Bucaspor öne geçti. Emre Özkan'ın kendi yarı sahasından uzun pasında sol kanatta topla buluşan Abdullah Balıkuv'un, korner direği yakınından doğrudan kaleye gönderdiği meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0
47. dakikada Rıdvan Şimşek'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Muhammet Demir'in şutunda, top direkten döndü. Savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı.
Müsabaka Bucaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Bucaspor, Süper Lig temsilcisi Demir Grup Sivasspor'a ilk maçta 2-1 yenilmesine rağmen son 16 turuna kaldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.