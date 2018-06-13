3. Lig’e düşen Bucaspor’un ola- ğanüstü genel kurulunda başkansız yönetim göreve geldi. Başkan Ahmet Doğan’ın istifasının ardından yapılan seçimde başkan adayı çıkmazken, son anda oluşturulan yönetim listesi divan kuruluna sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. Kulüp tüzüğünde başkansız listenin seçilebildiği ifade edilirken, böylece kulübün kayyuma gitmesi engellenmiş oldu. Yeni yönetimin en kısa sürede tekrar kongre kararı alacağı belirtildi.

BORÇ 33 MİLYON TL

HT Egeli'de yer alan habere göre, 440 kongre üyesi bulunan sarı-lacivertlilerde seçime sadece 81 delegenin katılması da şaşkınlık yarattı. Genel kurula katılan Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, Bucaspor’un yeniden ayağa kalkacağına inandığını ifade etti. Piriştina, “Maalesef sportif olarak çok üzgünüz çünkü küme düştük. Üzgünüm ama umutluyum. İnanıyorum güzel günler gelecek” diye konuştu. Kongrede Bucaspor’un toplam borcunun 33 milyon TL olduğu açıklandı.