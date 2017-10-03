Bucaspor'da 'Feyyaz Uçar' sesleri

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta aldığı kötü sonuçların ardından teknik direktör Ahmet Yıldırım'la yollarını ayıran Bucaspor'da yönetimin teknik direktörlük görevine Feyyaz Uçar'ı getirmeyi düşündüğü öğrenildi.

Sarı-lacivertliler, sezon başında Fethiyespor'la anlaşmak üzereyken son anda kararından vazgeçen Uçar'a teklif sunmaya hazırlanıyor. 53 yaşındaki teknik adam, daha önce Karşıyaka, Malatyaspor, Mardinspor, Altay, Yeni Malatyaspor ve Bandırmaspor'u çalıştırdı. Timuçin Bayazit'i de alternatifler arasında tutan Bucaspor'da Cihat Arslan isminin de gündeme geldiği ancak tecrübeli teknik adamın Süper Lig'den teklif beklediği öğrenildi.