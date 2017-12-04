Bucaspor'da Mehmet Bulut istifa etti

Bucaspor'da bir ayrılık daha yaşandı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Menemen Belediyespor'a deplasmanda 5-1 mağlup olan Bucaspor'da Teknik Direktör Mehmet Bulut istifa etti. Bulut'un istifasının ardından yönetimin bu hafta içinde yeni teknik adamı açıklaması bekleniyor.

bucaspor

Mehmet Bulut