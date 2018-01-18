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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Galatasaray ile Bucaspor karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan Galatasaray, 33. dakikada Gomis ile durumu 1-0 yaptı. Bu golün 11 dakika sonrasında dakikalar 44'ü gösterirken Yasin Öztekin sahneye çıktı ve farkı 2'ye çıkardı. Bu gol ilk yarının da sonucunu belirledi.
Fatih Terim, ikinci yarıya Eren Derdiyok'u oyuna alarak başladı ve Belhanda'yı kenara aldı. Dakikalar 53'ü gösterirken Feghouli, Gomis'in asistinde durumu 3-0'a getirdi. Bu gol maçın da sonucunu belirledi ve Galatasaray adını çeyrek finale yazdırdı.
MAÇTAN DAKİKALAR
33. dakikada Galatasaray öne geçti. Sol kanattan Belhanda'nın pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Yasin, meşin yuvarlağı müsait durumdaki Gomis'e aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top filelere gitti: 0-1.
44. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan Selçuk İnan'ın yaptığı ortada ceza alanı içindeki Feghouli'nin aktardığı topla penaltı noktası yakında buluşan Yasin Öztekin, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.
53. dakikada Gomis'in pasıyla topla buluşan Feghouli'nin sağ çapraz pozisyonda attığı sert şutta meşin yuvarlak filelere gitti: 0-3.
Müsabakadan 3-0 galip ayrılan Galatasaray, adını çeyrek finale yazdırdı.
STAT: Yeni Buca
HAKEMLER: Serkan Tokat, Mustafa Sönmez, Mustafa Savranlar
BUCASPOR: Hüseyin Koç, Sancar Yıldırım, Uğurcan Yazğılı, Emre Özkan, Abdullah Balıkuv, Alpay Aldemir, Saruhan Fındıkcı, Emre Toraman, İbrahim Şirin (Dk. 81 Deniz Pero), Onur Alkan (Dk. 66 Enes Alıç), İlyas Çakmak (Dk. 76 Kerem Atakan Kesgin)
GALATASARAY: Eray İşcan, Mariano, Maicon, Koray Günter, Latovlevici, Feghouli (Dk. 68 Sinan Gümüş), Donk (Dk. 62 Tolga Ciğerci), Selçuk İnan, Yasin Öztekin, Belhanda (Dk. 46 Eren Derdiyok), Gomis
GOLLER: Dk. 33 Gomis, Dk. 44 Yasin Öztekin, Dk. 53 Feghouli (Galatasaray)
SARI KART: Dk. 12 Sancar Yıldırım (Bucaspor)
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