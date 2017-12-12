2. Lig Kırmızı Grup’ta pazar günü oynanan Buca-Kastamonu 1966 maçında ev sahibi 1-0 öndeyken ilginç bir olay yaşandı. 88. dakikada Ege ekibinin oyuncuları, kaleci Mert sakatlanınca topu dışarı attı. Ancak Kastamonulu Youssef, taçtan gelen topu rakibe vermek yerine, kaleye şut çekti. Top ağlara gidip, skor dengelenirken, iki takım oyuncuları arasında arbede çıktı. Kastamonu teknik heyeti yapılan hatayı anladı, Youssef bu kez topu kendi kalesine attı. 2-1 öne geçen Buca, son dakikada Onur’un golüyle mücadeleyi 3-1 kazandı. Kastamonu ekibinin başkanı Metahan Babaş, “O anda oyuncu değişikliğiyle ilgilenen teknik ekibimiz, konuya uzak kaldı. Böyle puanlar camiamıza yakışmayacağı düşüncesiyle golü atan futbolcumdan kendi kalemize gol atarak durumu düzeltmesini istedim. Bizim önceliğimiz Fair-Play” dedi.

bucaspor

Kastamonuspor 1966

Fair Play