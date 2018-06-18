HT Egeli'de yer alan habere göre, Dady ile Henrique’ye olan borçlar ay sonuna kadar ödenmezse eksi 12 puan cezası gelebilir

YAPTIRIM YOLDA

TFF 3’üncü Lig’e düşen Bucaspor’da yönetimde yaşanan belirsizlikler yüzünden yeni sezon çalışmaları bir türlü başlayamazken, FIFA dosyaları da sarı-lacivertli kulübü köşeye sıkıştırdı. Eski yabancı futbolcularına olan borçlar yüzünden belini bir türlü doğrultamayan sarı-lacivertlilerde Henrique ve Dady’e ay sonuna kadar alacakları ödenmezse kulübün FIFA tarafından puan silme yaptırımıyla karşı karşıya geleceği bildirildi.

TRANSFER YASAKLI

Bucaspor’un iki futbolcuya alacaklarının bir kısmını yatırdığı geri kalan miktarı ise taksitlendirdiği öğrenildi. Ancak yaşanan mali sıkıntılar yüzünden taksitlerin aksatıldığı vurgulanırken, kulübün ceza alma ihtimali doğdu. FIFA’nın Bucaspor’dan ay sonuna kadar taksitlerin yatırılmasını istediği aksi halde eksi 12 puan silmeye kadar cezaların uygulanacağı dile getirildi. Transfer yasaklısı Buca, elindeki futbolcuların çoğunu kaybetmişti.

Yarın kongre kararı alınacak

Bucaspor’da geçen hafta yapılan kongrede kulüp kayyuma gitmesin diye 17 kişilik yönetici listesi başkansız olarak göreve gelirken, yarın yeniden genel kurul kararı alınacak. Toplantı yapacak olan yöneticilerin ay sonunda yapılmak üzere kongre kararı alacağı belirtilirken, başkanlık için şu ana kadar yeni talip çıkmadı.