Bucasporlu taraftar şikayetçi

3. Lig’e düşen Bucaspor’da taraftarlar, yönetimi ve kulübün avukatı olan İnanç Dinçsoy’u Cumhuriyet Başsavcılığı ve İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne şikayet etti. Bucaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Mehmet Aydın, Bucafanclup grubunun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kulüpte büyük vurgun ve soygun olduğunu iddia etti. Taraftarlar, Bucaspor’a verilmiş gibi gösterilen büyük miktarda paraların hiçbir zaman kulübe aktarılmadığı, verilmeyen paralara faiz işletildiğini öne sürdü.

FİYATLAR FARKLI

Şikayette kulüpte evrakların yok edildiği, bilgisayardaki bilgilerin silindiği, yöneticilerin eş ve dostlarını kulübe üye yaptığı, futbolcuların sözleşmelerinin uzatılmayarak haksız kazançların elde edildiği, futbolcuların basına açıklanan fiyatlarda satılmadığı ve elde edilen gelirlerin birilerinin cebine girdiği gibi birçok iddia yer aldı. Mehmet Aydın, yetkili mercilerden Bucaspor’a kayyum atanmasını talep ettiklerini kulübü soyanların en kısa sürede mahkemeye çıkacaklarına ve hapse gireceklerine inandığını ifade etti.

"HİLELERİN HESABI SORULACAK"

Mehmet Aydın ve Avukat Ali Volkan Emir yaptıkları açıklamada, “Futbolseverler ve Bucaspor sevdalıları bilmelidir ki ülkemiz futbolunun gururlarından Bucaspor kimseye peşkeş çekilecek, kimsenin çiftliği gibi kullanacağı bir alan değildir. Hukuk ve adalet, bu sorumsuz yöneticiler ve yanındakilerden yaptıkları tüm hile ve oyunların hesabını soracaktır. Bucaspor, basiretsiz yöneticilerin sayesinde hızlı bir şekilde alt liglere düşmüş, yöneticiler buna müdahale etmek yerine koltuklarını kurtarmayı düşünmüşlerdir” ifadelerini kullandı.