Bucheon 1995 - Ansan Greeners maçı ne zaman?

Bucheon 1995 ve Ansan Greeners, 27 Mayıs 2018 Pazar günü Güney Kore K Lig 2 maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 12:00. Maç öncesi Bucheon 1995 21 puanla 2. sırada, Ansan Greeners 18 puanla 5. sırada bulunuyor. Bucheon 1995, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Ansan Greeners, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 234. İddaa'da Bucheon 1995 kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Ansan Greeners kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Bucheon 1995 son hafta oynanan Seoul E-Land maçında 2-2 berabere kaldı.

Ansan Greeners ise Daejeon Citizen maçında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Bucheon 1995, 2 gol attı ve 4 gol yedi.

Ansan Greeners, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Ansan Greeners, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.