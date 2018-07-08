Bucheon 1995 - Anyang maçı öncesi rakamlar

Güney Kore K Lig 2 maçında Bucheon 1995 ile Anyang, 08 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 12:00. 26 puanlı Bucheon 1995 4. sırada bulunuyor, Anyang 14 puana sahip ve 10. sırada. Bucheon 1995, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Anyang, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 402 kodlu maçı oynayanlar; Bucheon 1995 galibiyet oranı 1.45, beraberlik oranı 3.00, Anyang galibiyet oranı 5.50.

Bucheon 1995 önceki hafta Seoul E-Land mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Anyang, Suwon City karşılaşmaında 4-0 yenildi.

Bucheon 1995, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Bucheon 1995, kendi sahasında 8 gol attı, 10 gol yedi.

Anyang ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Anyang, 5 gol atarken 12 gol yedi.