Bucheon 1995 - Busan I Park maçı rakamları

Güney Kore K Lig 2 heyecanı devam ediyor. Bucheon 1995, 02 Haziran 2018 Cumartesi günü Busan I Park takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 13:00. Bucheon 1995 22 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Busan I Park 20 puanda ve 4. sırada. Bucheon 1995, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Busan I Park, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 201 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Bucheon 1995 kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Busan I Park sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Bucheon 1995 önceki hafta Ansan Greeners mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Busan I Park, Korean Police karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Bucheon 1995, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Bucheon 1995, kendi sahasında 3 gol attı, 5 gol yedi.

Busan I Park, dış sahada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Busan I Park 7 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.