Bucheon 1995 - Daejeon Citizen karşılaşma önü

Bucheon 1995 ve Daejeon Citizen, 09 Haziran 2018 Cumartesi günü Güney Kore K Lig 2 maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 13:00. Bucheon 1995 26 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Daejeon Citizen 17 puanda ve 7. sırada. Bucheon 1995 son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Daejeon Citizen, son 5 maçında 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 185. İddaa'da Bucheon 1995 kazanır 1.45, berabere biter 3.60, Daejeon Citizen kazanır 4.30 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Bucheon 1995 son hafta oynanan Seoul E-Land maçında 2-2 berabere kaldı.

Daejeon Citizen ise Ansan Greeners karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Bucheon 1995, evinde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 6 gol yedi.

Daejeon Citizen, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Daejeon Citizen, deplasmanda 9 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.