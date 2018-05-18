Bucheon 1995 - Seoul E-Land maçı ne zaman?

Bucheon 1995 ve Seoul E-Land, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü Güney Kore K Lig 2 maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 13:00. Maç öncesi Bucheon 1995 21 puanla 2. sırada, Seoul E-Land 10 puanla 9. sırada bulunuyor. Ev sahibi Bucheon 1995, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Seoul E-Land, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 187 kodlu maçı oynayanlar; Bucheon 1995 galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Seoul E-Land galibiyet oranı 0.00.

Bucheon 1995 son hafta oynanan Seoul E-Land maçında 2-2 berabere kaldı.

Seoul E-Land, Bucheon 1995 karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Bucheon 1995, 2 gol attı ve 1 gol yedi.

Seoul E-Land ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Seoul E-Land, 0 gol atarken 4 gol yedi.