Bucheon 1995 - Suwon City düellosu

Güney Kore K Lig 2 maçında Bucheon 1995 ile Suwon City, 06 Haziran 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 12:00. Maç öncesi Bucheon 1995 23 puanla 3. sırada, Suwon City 13 puanla 9. sırada bulunuyor. Ev sahibi Bucheon 1995, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Suwon City son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 454 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Bucheon 1995 kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Suwon City sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Bucheon 1995 önceki hafta Seoul E-Land mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Suwon City, Anyang karşılaşmaında 4-0 kazandı.

Bucheon 1995, evinde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 5 gol yedi.

Suwon City, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Suwon City, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 11 kez topu kendi kalesinde gördü.