Buckingham Sarayı yakınlarında şüpheli araç alarmı!

Buckingham Sarayı yakınlarında tespit edilen şüpheli aracın sürücüsü gözaltına alındı. 30'lu yaşlarında olduğu düşünülen ve beyaz bir kamyonet kullanan sürücü, şüpheli görülerek sarayın yakınlarında gözaltına alındı.

Ayrıntılar geliyor...

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER